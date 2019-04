Mobilisation générale contre la privatisation d’Aéroports de Paris

Les petits ruisseaux pourraient bien faire une grande rivière… Fin février, Coralie Delaume et David Cayla lançaient une pétition contre la privatisation d’ADP. Aujourd’hui, nous sommes plus de 200 000 à l’avoir signée et plus de 200 députés ont lancé une procédure de référendum d’initiative partagée. Même s’il reste du chemin à parcourir, voici l’occasion de cristalliser l’opposition à Macron.

Comment unir la France contre une mauvaise décision

Le lancement de cette procédure de référendum d’initiative partagée, aussi aléatoire soit-elle, comme le souligne Coralie Delaume dans le FigaroVox , est tout bonnement exceptionnelle. Il est tout de même assez extraordinaire de trouver une mesure qui parvienne à réunir l’opposition de La France Insoumise et des Républicains au point qu’ils votent ensemble ! Bien sûr, cédant à la facilité, la majorité en profite pour dénoncer une coalition contre-nature. Mais a contrario, on peut aussi voir dans ce rassemblement assez improbable qui va de Jean-Luc Mélenchon à Laurent Wauquiez en passant par le Parti Socialiste et les Verts, le signe que cette décision est particulièrement absurde.

François de Rugy n’était guère à l’aise pour défendre cette privatisation. Il a osé affirmer que cette privatisation permettrait de financer dix milliards d’investissements. Mais cet argument est ridicule, tant les dividendes que rapportent actuellement ADP sont élevés, bien plus que ce que rapporterait les 10 milliards que pensent obtenir le gouvernement. En outre, sur le principe, un aéroport est fondamentalement un monopole naturel, qui n’a donc pas vocation à devenir une rente privée, d’autant plus que nous constatons en France tant de mauvaises expériences dans le domaine (aéroport de Toulouse ou autoroutes), où la collectivité perd quand elle cède au mouvement de privatisation.

Bien sûr, le combat sera très difficile et est loin d’être gagné . Mais face à un pouvoir aussi arrogant, impopulaire et défendant aussi clairement les intérêts des plus riches, il y a un espoir que la mobilisation prenne. C’est pourquoi il est crucial de signer cette pétition, la faire signer et la faire circuler le plus possible pour se donner une chance de contrecarrer ce plan funeste.