Mobilisation médiatique : « Il faut sauver le soldat Macron »

Du jamais vu depuis la création de la Cinquième République, les médias télévisuels confisqués par le pouvoir. Omniprésence de Macron sur toutes les Chaînes d'information continue.

Un calcul a été fait des représentations présidentielles, records de durée et de fréquence sur toutes les chaînes d'info simultanément, 3 heures environ par jour et par support, des prestation dignes de figurer sur le livre des records. Elles sont diffusées sur LCP, CNEWS, BFM ET LCI simultanément. C'est Macron à toute heure, pratiquement tous les jours.

On en arrive en gros à une centaine d'heures dans le mois, de présence présidentielle.

Ahurissant, c'est vrai que tout est bon chez Macron, parole de journalistes, mais là on est dans l'overdose.

Je prends le pari que dans le prochain feuilleton présidentiel, Macron présentera aussi la météo.

A ces prestations s'ajoutent les analyses élogieuses avec rediffusions répétées des 'meilleurs moments.'

La mobilisation étant générale,à cette avalanche inédite de présence présidentielle viennent se greffer les interventions des maréchaux d'Empire de la garde gouvernementale qui se succèdent en cascade dans toutes les émissions politiques. Pour eux toute opposition est injustifiée et mortifère, seuls eux détiennent la vérité. Eux ou le chaos.

Puis arrive la piétaille LREM, en rangs serrés, armés d'arguments percutants, bien appris et répétés, les 360 députés ne pouvant pas tous venir, cela créerait des embouteillage, alors on choisit les 'meilleurs', les plus convaincus et convaincants, qui se succèdent dans toutes les émissions politiques.

Leur mission, redorer le blason présidentiel, aidés par les médias, le CSA étant sous l’éteignoir.

Il faut dire que certains journalistes y mettent un zèle particulier.

L'opposition elle, est en vacances forcées, pas de Mélenchon, de Marine Le Pen ou de Wauquiez. Ne pas contrecarrer l'offensive générale LREM.

Bien sûr toute l'opposition est outrée de ce comportement de main mise inédite sur les médias. Après le casse du siècle présidentiel, le hold up médiatique.

Les longs directs diffusés sur toutes les chaînes d'info à chaque réunion publique où Emmanuel Macron s'invite, sont en réalité une campagne d'images à visée électoraliste en vue des Européennes du 26 mai.

Alors l'opposition, incrédule, a tardé à réagir, mais s’est enfin réveillée.

Les gilets jaunes ont saisi le CSA car ils comptent présenter une liste aux élections européennes.

Laurent Wauquiez et le Rassemblement national ont aussi déposé plainte.

Les socialistes aussi rechignent.

Et la France insoumise va aussi déposer plainte.

Macron encore une fois fait l'unanimité.

De son côté, le directeur général de BFMTV Hervé Béroud, interrogé par l’AFP, estime que les chaînes d’info sont bien rodées à cette mécanique des temps de parole et que le grand débat ne représente pas un casse-tête de ce point de vue.

Il vous explique sans rire comment les chaînes d'information bernent le public :

« Cela ne nous dispense pas bien sûr des règles de l’équilibre politique », ajoute-t-il, précisant que pour le trimestre en cours, à ce stade « nous n’avons pas de débord du temps de parole du président , et nous ferons en sorte que ça continue ».

On n'en croit ni nos oreilles ni nos yeux, mais il explique.

Notamment, souligne-t-il, parce que le président n’est pas le seul à s’exprimer au grand débat, auquel des élus de tous bords participent aussi.

Et le tour est joué.

C'est-à-dire que le chef d'orchestre, celui qui a tout mis en musique voit son temps de parole comparé avec celui des intervenants au débat. Est-ce à dire qu'en définitive, il va falloir augmenter le temps de parole du président pour l'équilibre des temps de parole ?

Ubuesque non ?

Le directeur de BFMTV est génial, il nous a expliqué l'embrouille sans sourciller.

Mais certains médias osent tout.

Souvenez-vous.

France 3 trafique une pancarte des gilets jaunes hostile à Emmanuel Macron et s’excuse simplement. On maquille l'information, mais quelle importance.

https://actu.fr/societe/gilet-jaunes-france-3-efface-une-pancarte-hostile-emmanuel-macron-sexcuse_20339927.html

Les sans dents, les sans cervelle, ceux qui ne sont rien doivent tout gober.

Imaginez que chaque parti politique organise des débats 6 heures par jour, alternativement pendant des mois, on trouverait cela dément. Et pourtant c'est ce qu'ils devraient faire pour contrer la campagne politique du pouvoir qui emploie ces méthodes.

Sûr que les médias auraient une autre attitude, ils n'iraient pas les filmer et les diffuser sur les 4 chaînes d'information en continu et simultanément. Ce traitement de choix est réservé au pouvoir.

Les grands débats de Macron font débat, on comprend pourquoi.

Il n'y a pas que la forme qui est contestée, le fond aussi

Le témoignage de René Revol, maire invité du "Grand débat" à Souillac le 18 janvier :

Tel Machiavel, Macron sait que « pour être efficace, il faut cacher ses intentions », alors il use et abuse de ses talents d'acteur et exploite au maximum la faiblesse actuelle d'un opposition chancelante, aidé en cela par des médias en grande partie acquis à sa cause.