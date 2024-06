Moi et le chaos !

Sa majesté Macron a tenté un coup de poker... en dissolvant l’Assemblée il espère, comme ses grands anciens, provoquer le chaos, et finalement reprendre le pouvoir… en déclarant « c’est moi ou le Chaos »... formule qui pourrait bien s’inverser.

En provoquant de nouvelles élections dans un délai très court, il compte désorganiser la campagne, en ne permettant pas à ses opposants de débattre sereinement…

Il compte aussi provoquer des ruptures, voire des paniques…

La réalité lui donne pour l’instant en partie raison, puisqu’on a vu chez « les républicains », la fuite en avant d’un Ciotti, lequel dévoile sa vrai nature, en rejoignant l’extrême droite, emmenant dans son sillage d’autres militants LR... et provoquant un psycho drame dans son propre camp.

Par contre, Macron échoue dans sa tentative de faire éclater la Nupes, puisque, en fin de compte, bien au contraire, il a provoqué la création d’un nouveau « Front Populaire », qui rappelons le, en 1936, a réduit le temps de travail à 40 heures par semaine, à l’instauration d’un congé payé de 2 semaines pour les travailleurs. Lien

En effet, avant 1936, il fallait travailler 48h, et les congés payés de 15 jours étaient réservés aux seuls fonctionnaires… lien

Et à gauche, si des personnalités comme Mélenchon, ou Quatennens ne sont « plus dans la course », communistes, socialistes et insoumis se sont malgré tout trouvés un terrain d’entente avec un programme alléchant : l’augmentation du SMIC à 1600 €, augmentation des petites retraites, abrogation de la réforme de la retraite, (lien) revalorisation des APL, le blocage des prix pour les éléments de première nécessité : carburant, alimentation, énergie etc., et re-instauration de l’ISF, impôt sur la fortune qui pourrait rapporter 10 milliards d’euros. lien

A ceux qui doutent encore du projet de ce nouveau Front Populaire, d’aucuns ajoutent que le financement de ce programme pourrait être amplifié par la suppression des 170 milliards de cadeaux faits aux patron, et à la fin des 100 milliards d’évasion fiscale...lien

Profitons-en pour se souvenir que l’extrême droite s’est toujours refusé à la moindre augmentation des salaires...et pas seulement : elle a toujours refusé le gel des loyers, l’indexation des salaires sur l’inflation… lien

Revenons sur le choix de cette dissolution…

En effet, si les dissolutions provoquées par De Gaulle, ou Mitterrand ont été fructueuses, d’autres dissolutions ont mal tourné, notamment celles de 1877 et 1955, mais surtout celle décidée en 1997 par Chirac, qui finalement s’est retournée contre lui, l’obligeant à une cohabitation compliquée, avec une majorité de 319 sièges contre lui, et qui durera jusqu’en 2002. lien

il n’est pas certain que Macron ait envisagé ce scénario qui serait catastrophique pour lui…

il a peut-être envisagé que sa dissolution mettrait l’extrême droite au pouvoir, laquelle ne pourrait gouverner, ayant contre elle une bonne partie de la droite, et la gauche... provoquant une débâcle dans le RN, qui, même en se maintenant malgré tout jusqu’en 2027, ne pourrait gouverner, laissant la possibilité à Macron de briguer un troisième mandat.

Il s’agit donc d’un coup de poker...

C’est le moment d’évoquer l’analyse caustique et pertinente, voire même impertinente, qu’une humoriste a fait au sujet de la posture de Macron…

Elle s’appelle Nicole Ferroni, et n’y va pas avec le dos de la cuillère…

Elle imagine que le président actuel de la France vient la consulter en thérapie. Lien

elle fait donc semblant qu’il est en face d’elle, lors de sa consultation habituelle, et elle lui parle du lien de causalité.

Elle constate qu’il a réalisé qu’il n’était pas très aimé, et lui conseille de faire des choses qui soient « aimables »...alors qu’il a fait des choses qui n’étaient pas appréciées...la réforme des retraites...elle lui suggère de constater : « je fais de la merde, et donc les gens ne m’aiment pas... », et puis elle lui reproche son égo et elle lui dit : vous avez tellement d’égo que j’ai envie de vous appeler Emmanuel Moicron... vous êtes du coup dans la colère, et vous prenez l’Assemblée, et vous la cassez ! Êtes vous toujours ce petit garçon qui est tellement en colère qu’il va casser tous les châteaux de sable des petits garçons de la plage...mais vous n’êtes plus un enfant Emmanuel, vous avez plus de 40 ans, alors cette colère, il faut la canaliser ! (…) arrêtez de prendre la nation comme support de défouloir émotionnel...le pays n’est pas votre punching ball ! » Lien

Espérons que le message sera bien passé, car comme dit mon vieil ami africain : « un enfant peut jouer avec les seins de sa mère, mais jamais avec les testicules de son père ».

Le dessin illustrant l’article est de David Donnely

Merci aux internautes pour leur aide précieuse

Olivier Cabanel

