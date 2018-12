Monologue d’un président en son palais (saynète)

- Je ne comprends plus rien. En deux semaines, ils sont passés de « Macron Démission » à « RIC ». C'est déjà moins personnel, comme attaque, mais est-ce plus acceptable ? Comment vont réagir mes sponsors, à ton avis Brigitte ?

Brigitte murmure une réponse inintelligible à son oreille, et Emmanuel s'emporte en montant dans les aigus.

- Ils ne m'ont pas encore lâché, c'est vrai, y a eu Xavier là, qui me passait de la pommade à la radio l'autre jour. C'était émouvant. Mais je me demande si c'est pas un peu, comment dire, too much.

...

- Je crois rêver, t'as vu ce que dit Chantal ? Elle est gonflée, faudrait pas que je me mêle de la concertation. Et puis quoi encore. Elle prend la CNDP1 pour un CNT2 ?

Nicole et Brigitte à présent froissent uns à uns les rideaux dans leurs mains.

- Ils ne m'auront pas comme ça. Ils ne l'auront pas comme ça, le RIC Je ne lâcherai rien. Je suis élu, je préside. Je décide.

...

- Non mais c'est hallucinant, c'est grave. Ils ne veulent plus payer ! Ils se prennent pour des privilégiés, les moins que rien ! Ils complotent contre moi, qui suis beau, intelligent et tellement légitime. Je te drainerais tout ça, pour reprendre Donald ! Tiens, Nicole, comme tu es là, traine-le en justice celui-là. 3 semaines de gnouf, si possible, il m'énerve avec sa tête d'illétré. Et souhaite lui de bonnes fêtes !

Nicole prend des notes.

- Brigitte, tu te souviens du numéro de Marc ? Je le trouve pas très proactif. Dis-lui de supprimer immédiatement tous les groupes de la sédition, il y en a encore beaucoup trop. Sinon je lui concocte une vraie taxe GAFA et ce sera bien fait pour sa gueule !

1. La Commission Nationale des Débats Publics présidée par Chantal Jouanno

2. Comité National de Transition