Monsieur de La Palice, MacMahon et Nicole Belloubet

Contrairement à d’autres, j’ai bien aimé votre écrit .

Il y a bien ( pour moi ) quelques approximations linguistiques, ainsi pour ma part j’aurais écrit Madame Belloubet ressortit ( se rattache ) à cette tradition et non « ressort de » qui n’est pas non plus incorrect mais est moins précis si l’on va dans le sens défini par votre article.

Maintenant sur le fond c’est aussi le propre du personnel politique de couvrir le néant de sa pensée ou, ce qui est pire, de ses actions par la fausse flamboyance du langage.

C’est un vice, c’est une tare rédhibitoire certes mais inévitable et qui nourrit la verve d’échotiers pour agrémenter la grisaille de nos vies.

Comme quoi, il y a toujours des raisons sinon d’espérer mais de sourire !