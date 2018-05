Monsieur le Président... vous qui ne me lirez jamais

Monsieur le Président de la République ;

Je vous saurais gré de noter que j’ai mis des majuscules à "président" et à "république" parce que pour moi cette marque de déférence est indispensable à votre fonction et aux fondamentaux de mon pays.

Mais il semblerait, de ce que j’ai vu récemment, que plus personne ne le sait et ne le montre.

Monsieur Marcon avec tout le respect que je vous dois, votre fonction et notre Nation est en plein naufrage…

Comment est-il possible que seulement un millier d’individu vêtus de noir, et tellement fier du mouvement qu’ils incarnent, qu’ils se cachent le visage pour revendiquer ?

Comment est-il possible que ce millier de "no live" puisse voler en direct le premier Mai de toute une Nation ?

Le premier Mai est (était) une tradition, le jour des TRAVAILLEURS de ceux qui font par leur travail, la richesse et la grandeur d’une Nation…

Donc tout cela, Monsieur Macron, Monsieur le Premier Ministre, Messieurs et Mesdames du gouvernement, on se mouche dedans, on s’essuie les pieds dessus, et je m’arrête ici avant de devenir vulgaire.

Quel joli spectacle, en boucle sur les chaines d’info, avez-vous offert aux enfants et aux jeunes générations, ceux qui sont censés payer les retraites de ceux qui défilaient ce jour-là !

On n’a pas assez de pouvoir d’achat, alors on casse du Mac Do…

On a peur de l’avenir alors on brûle tout…

On ne trouve pas sa place dans la société alors on pille…

Contre le réchauffement climatique on se bouffe entre nous…

Contre les centrales nucléaires on casse du flic…

Oui je sais c’est n’importe quoi ! Mais n’était-ce pas il me semble, ce que j’ai pu lire pèle mêle sur les banderoles pourries et faites à "l’arrache" de ces "Che Guevara" de pacotille ?

Alors Monsieur le Président, sous prétexte du tout sécuritaire, et parce qu’on a peur qu’il y ait des blessés, on laisse une bande hétéroclite, une sorte de melting pot de dégénérés, censés représenter la colère, foutre des rues en l’air, mettre des gens au chômage technique ? A-t-on pensé d’ailleurs à ces gens qui ont perdu leur moyen de travail ?

Quand je pense qu’il n’y a pas si longtemps, je devais, moi qui suis Française (et encore fière de l’être), apolitique, athée, et parfaitement contre toute forme de violence, ouvrir mon sac, dans les magasins et tous les lieux publics !

Quand je pense qu’on a volontairement laissé venir sur Paris des individus, avec des gros sacs à dos, remplis de tout le nécessaire du bon petit Black block, de quoi dégommer du flic et marquer l’opinion public !

Et on me demanderait à moi d’ouvrir mon sac, sous prétexte que je pourrais faire un attentat…

J’annonce officiellement, et tant pis pour les conséquences que cela pourra avoir, que je n’ouvre plus mon sac à la vue de tout simple vigil qui me le demandera. Et je vous engage à faire de même.

Je sais que ce courrier ne parviendra jamais jusqu’à vous, mais symboliquement je vous joins ma carte d’électeur déchirée en quatre morceaux, que symboliquement on pourra jeter aux quatre points cardinaux.

J’en présente mes excuses à toutes les femmes qui se sont battues pour le droit de vote, à une époque où les choses étaient encore à leurs places, où la politique avait un sens, où voter avait un sens.

J’en terminerais Monsieur le Président, en vous rappelant, ce qui n’est pas forcement logique pour des gens qui ont grandi, et se sont nourris du sein d’une certaine bourgeoisie :

"Qu’un grand pays est composé de gens qui en sont fier !"

Muriel.P

Une Française dépitée.