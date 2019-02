Montesquieu, Alain Juppé et l’esprit des institutions.

Votre texte est ennuyeux comme pas possible .....j’ai arrêté la lecture au troisième paragraphe.

°

Je voulais simplement signaler que , pour obtenir le poste , notre brave alain J. a fait valoir le « droit à l’oubli » pour ses turpitudes allant à l’encontre du « devoir de mémoire » qui est plutôt à la mode c’est dernières années

°

Avec la jurisprudence Juppé ....on ne voit pas pourquoi Balkany ne postulerait pas au conseil constitutionnel ....plus on est de fous .....

@+