Moscovici, bouffon de Bruxelles

Bonjour, bob14

« Tous les politiciens sont des bouffons »

Marrant d’écrire cela car depuis la nuit des temps les sociétés ont été dirigées par des « politiciens ». Affirmer aujourd’hui que tous ces personnages ont été ou sont des « bouffons » revient donc à dire que la société est, à vous lire, incapable de produire un autre type de gouvernance puisqu’elle a été incapable de s’amender en plusieurs millénaires !

En réalité, non, tous ne sont fort heureusement pas des « bouffons », et il existe une grande disparité entre les nations sur ce plan. Le problème chez nous - mais cela vaut également pour de nombreux autres pays - est que seuls les plus corrompus ou les plus cyniques parviennent au pouvoir en écrasant la concurrence plus saine.