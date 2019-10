Mosquée de Bayonne : non assistance à peuple en danger ?

Encore un nouveau négationniste !

Après l’inexcusable crime contre deux musulmans à la mosquée de Bayonne, Sylvain Rakotoarison tient à ajouter sa contribution aux grossiers mensonges concernant l’islam en France : transformation en haine et lâcheté de la mise en évidence de l’évident remplacement de population - qui se fait en de nombreux endroits par un remplacement islamique - et négation de la violence islamique elle-même.

C’est une bien curieuse, et clairement condamnable, façon de "remettre le débat public dans plus de dignité, plus de rationalité, plus de responsabilité" comme prétend vouloir le faire cet auteur, en phase avec le Président de la République, le Premier ministre et le Ministre de l’Intérieur.

Tous tiennent à rester enfermés dans la persistante tricherie médiatique consistant à nier que la « radicalisation », constatée dans l’activité islamique en France, n’est qu’une nouvelle mise en application de la prétendue « bonne violence » voulue par le Dieu de l’islam dans sa conquête du monde.