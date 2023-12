Motion de rejet préalable et projet de loi Immigration.

Un petit rappel pour montrer l’hypocrisie d’un certain type de débats et le fait que comme souvent les journalistes ne font pas leur boulot.

On se rappelle la réforme par Jacques Chirac et confirmée par Nicolas Sarkozy, la TVA dans la restauration avait été réduite de 19,6% à 5,5% en juillet 2009 avec pour triple objectif d’encourager les embauches, d’améliorer les conditions de travail dans le secteur et de favoriser une baisse des prix pour les consommateurs.

Bien entendu il n’en a été rien de tout cela car comme chacun le savait les objectifs affichés ne correspondaient pas à celui visé qui était d’augmenter le gain des restaurateurs. Le journal Capital titrait après plusieurs mois : La TVA réduite a surtout profité aux restaurateurs, pas aux clients.



→ Autrement déjà posté mais me semble plus que jamais d’actualité :

Nous avons tous les deux, trois ans, une loi sur l’immigration. Pas pour augmenter notre niveau d’information et de compréhension pour aller vers une position transpartisane qui aurait l’inconvénient d’engager les dirigeants politiques (avec l’inconvénient de dévoiler en creux leurs responsabilités) mais pour des raisons de stratégie électorale alambiquée afin de pouvoir continuer ensuite d’instrumentaliser ce qui est pour certains l’espérance d’une rente électorale. Avec bien entendu chez nous une spécialité bien française, l’entretien de ghettos de pauvres et d’immigrés dont il s’agit apparemment de surtout ne pas se passer. C’est du pain béni pour l’islam politique et pour toutes les ambassades des pays concernés dans le grand jeu du commerce. C’est aussi un poison que l’on cultive dans notre société et qui entrave notre capacité à mettre sur pied une authentique démocratie, ce qui en arrange plus d’un. La manœuvre commence à être de plus en plus visible et comprise. C’est déjà ça.