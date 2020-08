Le 26 août, Mr. « Pardonnez-moi », (Jean Castex, 1er ministre en l’occurrence) a répondu aux questions acides des animateurs du 7/9 de France-Inter, faisant preuve d’une admirable langue de bois, matinée d’un accent du sud-ouest digne de son terroir... lien

Mais au-delà des promesses, des répétitions, des pirouettes, des « r » qui roulent et des séquences d’autosatisfaction, il est à noter qu’il a prononcé 16 fois l’expression « pardonnez-moi »...16 fois, en une demi-heure d’interview, il fallait le souligner... de là à croire qu’il aura beaucoup de choses à se faire pardonner ?

Le 1er ministre, répondant à une question de Léa Salamé a confirmé qu’il n’y aurait pas de masques gratuits pour tous , et s’est justifié en affirmant qu’aucun pays ne distribuait gratuitement des masques...hélas pour lui, c’est faux : on peut citer par exemple le Portugal qui contredit l’affirmation de Castex. lien

On peut aussi évoquer la Corée qui donne 2 masques par semaine à chaque habitant, ceux-ci devant les récupérer en pharmacie. lien

Ce refus de la gratuité en France a ému par mal de monde, y compris chez les parlementaires qui s’étonnent que les députés en bénéficient, alors que les élèves/étudiants n’y ont pas droit. lien

Rappelons quand même que la gratuité existe pour certaines catégories de français, notamment ceux qui sont « au seuil de pauvreté ».

Quoi qu’il en soit, les français ont parfois un peu de mémoire, et sauront se souvenir de ce qui a été promis.

Il a donc promis : « pas de hausse d’impôts... 2 milliards pour la culture, finies les dérogations au sujet des rassemblements", Puy du Fou y compris... », et puis il s’est largement étendu sur le coronavirus...affirmant « que quelque chose se passe »...et selon lui, « le virus est toujours actif ».

En totale rupture donc avec les données officielles que nous connaissons, car s’il est vrai que quelques milliers de cas sont diagnostiqués par jour, ils ne sont pas morts pour autant, et le graphique du nombre de morts est toujours quasi plat.

Et comment ne pas expliquer ces cas diagnostiqués : ce n’est que fin juin que des tests ont été réalisés massivement, et il n’est donc pas surprenant que des personnes soient déclarées positives au virus, sauf qu’elles ne sont pas pour autant à l’hôpital, fort heureusement.

Ainsi le 16 et le 23 août, nous n’avons eu qu’un seul mort à déplorer suite au coronavirus (lien)...alors que la route tue chaque jour au moins une dizaine de personnes sans que pour autant la voiture soit interdite. lien

Quand on sait que la pollution de l’air tue chaque année dans le monde près de 9 millions de personnes, suivi de près par le tabagisme et l’alcoolisme (respectivement 7 et 3 millions)...bien loin devant la mortalité due au coronavirus, (828 000) on comprend l’importance de relativiser la situation. lien

Il s’est aussi largement étendu sur une frange de plus en plus importante des français qui contestent le masque, opposant les anti-masque, aux pro-masque en déclarant : « il faut expliquer aux français, y compris les anti-masques, que le masque est extrêmement utile... ».

Ce n’est pas l’avis du microbiologiste Antoine Khouri, qui affirme que ces masques sont inefficaces, et de plus devient un nid de bactéries au bout de 20 minutes. Lien

Le professeur Tubiana lui emboite le pas, déclarant : « l’obligation du port de masque es sans aucun fondement », ajoutant : « il s’agit d’un choix politique ». lien

Quant au Dr Buttar, il affirme que « le masque réduit la quantité d’oxygène entrant, maintenant votre corps dans un état de stress chronique et il obstrue les voies respiratoires ». il ajoute avoir vu une femme évanouie dans sa voiture suite au port du masque et au manque d’oxygène, puis décédée suite à l’accident de voiture qui a suivi . lien

On se souvient qu’en Chine, 2 écoliers qui faisaient une course en portant un masque, ont eu un malaise, et sont décédés. lien

Pour être tout à fait complet, l’AFP a déclaré que des scientifiques nieraient les affirmations de Tubiana, Khoury, Buttar, et consorts, sans pour autant donner le nom de ces « scientifiques » ce qui enlève une certaine crédibilité à l’info de l’AFP. lien

Et qu’en sera-t-il du Tour de France qui commence ? Les coureurs vont-ils être logiquement obligés d’en porter ?...et comment le public, coincé derrière ses barrières, pourra-t-il appliquer les gestes barrières ?

On sait déjà que le public sera tenu de mettre un masque, et on est tenté de s’interroger : au nom de quoi les coureurs en seraient-ils exemptés ? lien

Mais parlons un peu de l’efficacité des masques « papier » qui fait débat actuellement.

Il suffit de lire la notice fournie normalement avec les masques, pour s’apercevoir « qu’ils ne protègent pas contre le virus ».

Ajoutons pour la bonne bouche que le port du masque peut aussi provoquer des lésions cutanées, comme l’a constaté le Dr Boutros Soutou, lequel, en outre, conseille de ne pas abuser de lavages fréquents. lien

Se pose aussi la question de la légalité d’imposer le masque à toute une population, en la menaçant d’amendes en cas de refus.

Or comme le dit très bien cet article, un décret n’est pas au-dessus d’une loi , et il faut une nouvelle loi pour abroger celle-ci.

Sans oublier que cette obligation de porter le masque un peu partout plombe une économie déjà défaillante, et va probablement engendrer toujours plus de faillites et de chômage : notre PIB ayant plongé de 13,8 en juillet dernier. lien

Certains en viennent à imaginer une stratégie destinée manifestement à maintenir une population dans l’angoisse...voire l’asservissement...

C’est peut-être le moment où jamais de citer ce bon La Boétie : « il est incroyable de voir comme le peuple, dès qu’il est assujetti, tombe soudain dans un si profond oubli de sa liberté, qu’il lui est impossible de se réveiller pour la reconquérir : il sert si bien, et si volontiers, qu’on dirait, à le voir, qu’il n’a pas seulement perdu sa liberté, mais gagné sa servitude ».

Comme dit mon vieil ami africain : « la chèvre mange là où elle est attachée ».

L’image illustrant l’article vient de Barles bès barricade

Merci aux internautes pour leur aide précieuse.

Olivier Cabanel

