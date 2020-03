Municipales 2020 (2) : le coronavirus s’invite dans la campagne.

Pfff ... ça vous soûle pas de créer de la panique pour que dalle ? 20 fois plus mortel que la grippe ? Oui, certes, si on prend les chiffres sans rentrer dans les détails. Maintenant prenez les moins de 60 ans en pleine forme, combien de décès ? Ah oui, Zéro. C’est un virus qui tue retraités et ceux qui sont en état de faiblesse immunitaire. Et encore pas tous, et aucun décès d’enfant n’est répertorié dans le monde à ce jour.

Au passage, comparer les morts au niveau mondial et le nombre de morts sur les routes françaises, c’est un procédé de manipulation tout à fait malhonnête.

Franchement ce virus est une excellente illustration de la sélection naturelle. Vous savez celle qui permet d’améliorer le patrimoine génétique d’un troupeau et d’améliorer la réponse immunitaire de l’ensemble de la population... vivement qu’on l’attrape tous.

Intéressez vous à ce qui est arrivé après la peste noire (beaucoup plus mortelle) en Europe ...

https://dailygeekshow.com/peste-noire-bienfaits/