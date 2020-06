Municipales 2020 (4) : bientôt, la fin d’un suspense.

Concernant ma commune, Orléans, on a le choix entre un pourri parachuté de Paris il y a plusieurs année en lisse pour obtenir un mandat qu’il avait abandonné en cours il y a peu, un arriviste qui lui avait succédé à ce mandat abandonné et un inconnu totalement fondu dans le moule actuel de la politique et qui ne propose rien de vraiment plus intéressant que les deux autres (on en parle ici, pour ceux que ça interesse...). On aura donc « un monde d’après » à la Macron, c’est à dire la même chose qu’avant (voir pire !). Tu parles d’un suspens...

Et je ne site que ma commune, mais je pense c’est le cas dans beaucoup d’autres communes. Et cela, sans parler de tous les maires déjà élu au premier tour, ou le suspens est donc inexistant. Donc il n’y a vraiment que rakotopaillasson pour avoir une demi-molle sur ce sujet et parler de « suspens » pour un second tour d’élection, dont on à d’ailleurs beaucoup à redire pour ce qui est du premier tour et des conditions dans lesquelles il s’est déroulé.