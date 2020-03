Municipales : la grande tromperie

Bonjour, Connaissez-vous la loi électorale pour les municipales 2020 ? Avez-vous remarqué que 2 pdf décrivent le cas des communes de moins de 1000 habitants et le cas des communes de plus de 1000 habitants, seuil abaissé de 3500 à 1000 pour les municipales de 2014 qui innovaient avec une obligation de parité sur les listes du scrutin de listes obligatoire pour les secondes. Se pose le cas de la liste unique, cas devenu courant du fait de la difficulté habituelle à trouver le nombre imparti de candidats renforcée par l’obligation de parité !

"Les conseillers municipaux des communes de 1 000 habitants et plus sont élus pour six ans et sont renouvelés intégralement. Sous réserve des exceptions rappelées au 1.2, ils sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes paritaires comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation." Plus loin : "L’élection est acquise au premier tour si une liste recueille la majorité absolue des suffrages exprimés. Dans le cas contraire, il est procédé à un second tour."

Ainsi avec une liste unique, un seul votant* est nécessaire et la liste unique élue !

Cependant : "Les conseillers municipaux des communes de moins de 1 000 habitants sont élus pour six ans au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours et sont renouvelés intégralement (art. L. 227 et L. 252)1. Les suffrages sont décomptés individuellement par candidat et non par liste. Pour être élu au premier tour de scrutin, le candidat doit recueillir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart de celui des électeurs inscrits. Au second tour, la majorité relative suffit. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu (art. L. 253)."

Ainsi, il est plus difficile d’être élu dans ce type de commune que dans l’autre !

Bref une mascarade...

* Disposition favorable en cas d’épidémie virale !