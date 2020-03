MUNICIPALES, La République En Marmelade

Comme il fallait s'y attendre, LREM qui n'a pas d'élus de terrain, a pris une raclée dans les élections municipales dès le premier tour.

Alors Macron s'en trouve-t-il affaibli ?

La réponse est NON vu le niveau de confiance où il se trouve en ce moment, il était difficile de faire pire.

Bien sûr, ce n'est que le premier tour, et une élection à deux tours est faite pour permettre les tractations et magouilles à tous les étages, mais d'ores et déjà on peut en tirer quelques grandes lignes.

LREM

Devenue LREP, la république en panne, n'ayant pas d'ancrage local et ayant des candidats hors sol territorialement et intellectuellement, était condamnée à l'échec.

Macron qui s'est érigé en chef de guerre anti coronavirus d'un pays sans frontières, pensait peut-être voir une partie de l’électorat rechercher le secours du père salvateur, comme autrefois, on pensait que les rois guérissaient les écrouelles, mais ces croyances disparaissent et cette attitude n'a pu effacer les longs mois de colère, de révolte, et le ras le bol général. Certains résultats dans des villes où Macron faisait des scores importants sont même humiliants. Lyon un échec cuisant, Paris où Buzyn est dézinguée, un désaveu cinglant.

Quand on regarde les sondages récents , et surtout l'analyse des catégories sociales qui votent encore pour Macron, le résultat ne pouvait être différent.

Alors qui sont les gagnants du premier tour de ces élections municipales ?

Des élections avec un taux d'abstention record, à cause du coronavirus bien sûr, avec aussi, le mystère des choix médiatiques, pas de campagne pour les municipales à la télévision, pour des raisons obscures, mais pourtant overdose de présence de députés LREM, de ministres et de d'interventions présidentielles, pour des raisons évidentes et répétitives.

Le gagnant numéro1 de cette élection

L'abstention, autour de 54%. Il fallait s'y attendre, cette élection qui déjà en temps normal ne déplace pas les foules, dans le contexte actuel, bat des records d'abstention.

Comment se sont comportés les partis politiques ?

Le RN

Démontre la bonne implantation de ses maires en place, 6 maires sont réélus dès le premier tour, fait un gros coup à Perpignan où Alliot est largement en tête et est bien placé dans de nombreuses villes où il pourrait l'emporter. Pourrait, conditionnel de rigueur, car comme à l'habitude, les magouilles, les alliances de la carpe et du lapin vont se multiplier avec comme excuse habituelle, le barrage démocratique. Les électeurs surmonteront-ils cette manœuvre répétitive qui est elle anti démocratique, j'en doute.

Le LR,

Qui lui possède un ancrage local solide, retrouve un peu de crédibilité et de poids. Il voit sa position confortée, et reprend du poil de la bête, démontrant qu'il n'est pas mort, mais dans une longue convalescence.

Le PS

Ce parti en lambeaux ressuscite, son solide ancrage assure sa solidité, et il tient bon dans ce type de consultation.

La LFI

Première participation de de parti aux élections municipales.

Pas d'analyse de résultat possible, Mélenchon avait décidé de ne pas présenter de liste propre, mais de se fondre dans des listes citoyennes d'union. Soutien à 550 listes.

Il faudra du temps pour connaître son influence sur ce scrutin.

E. ECOLOGIE LES VERTS

ils créent aussi une bonne surprise, on pouvait penser que les prêtres et prêtresses de l'écologie genre G Thunberg, amuseraient un moment, mais finiraient par lasser et exaspérer, ce n'est pas le cas. Il sortent de leur statut de force d'appoint pour devenir un parti sur lequel il faudra compter. Dans plusieurs grandes ville, ils créent la surprise en prenant la tête dans la course à la mairie.

LE PC

Le PC sauve l'essentiel, mais se retrouve en péril sur certains de ses bastion. Il n'est plus une force nationale, mais est toujours présent dans ceratines communes, où ses actions au service de la population sont appéciées.

L'inconnue reste la date du second tour, aura-t-elle lieu le 22 mars comme prévu, rien n'est moins sûr. Si le coronavirus s'étend, alors il faudra reporter ce second tour, ce qui annulera le premier vote, et on devra revoter deux fois. Je suis certain que LREM avait prévu cette éventualité, et laissé contre toute attente, le premier vote se tenir.

Comme se serait plus reposant plus intelligent, plus simple et plus démocratique d'avoir des élections à un tour et avec la proportionnelle comme pratiquement tous les pays de l'U.E.