Municipales, refus de vote et colère démocratique

Ces élections municipales resteront probablement comme un des plus gros ratés démocratiques de notre pays. Après un premier tour, qui n’aurait jamais du se tenir en plein décollage de l’épidémie de coronavirus, qui a éclipsé la campagne, le second tour a été encore plus fantomatique, avec une abstention encore plus forte, malgré de vrais enjeux, ce qui en dit long sur la colère des Français.

Déroute en marche, astres morts et vaguelette verte

Ce refus de voter a un vrai sens politique. Michel Onfray souligne que les Français « veulent du régalien, de l’étatique, du lourd et ils savent que la seule élection qui plane sur ces hauteurs est l’élection présidentielle ». On peut voir dans la désaffection de dimanche non seulement la déception à l’égard de tous les partis en place, mais aussi la conséquence des réformes des collectivités locales. Il y a 40 ans, un maire avait un rôle bien plus important. Depuis, sa responsabilité a été amoindrie par la création des agglomérations et sa désautonomisation fiscale progressive, l’Etat finançant une part grandissante des budgets municipaux avec la suppression de la taxe professionnelle, puis de la taxe d’habitation. Ces réformes déresponsabilisent les maires et créent une forme de statut hydride, entre élu responsable devant des citoyens et fonctionnaire gérant un budget venu d’en haut.