Nadine Morano, en manque d’argument contre Emmanuel Macron

Ce qui est facheux, c’est que Lorrain à Paris dès que je parle de ma région natale, on me ressort que c’est la région de Morano, Gregory de la Vologne, Patrick Dils (pourtant innocent), Francis Heaulme, Longuet le truand de classe internationale et tout un tas de cas sociaux...

Bref, à Paris, les lorrains, ce sont de gros gogolitos finis à la pisse.... Et Morano n’aide pas vraiment ... A une époque, entre elle et Rosso Debord, c’était vraiment l’incarnation de la blondasse mono neuronale.