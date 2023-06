Nanterre : le refus d'obtempérer ne vaut pas la peine de mort.

J’ai perdu ma soeur, écrasée par l’un de ces petits anges, sans permis, sans assurance, et délit de fuite. Sa mort a brisé ma famille et mes parents sont morts de chagrin. Elle travaillait bien à l’école elle aussi (!), elle ne faisait pas de rodéo dans les rues, elle n’a jamais eu affaire à la police, elle avait la vie devant elle. J’aurais aimé qu’un policier se trouve là pour arrêter le chauffard avant, en lui tirant dessus pourquoi pas... et même si les circonstances sont différentes dans le cas de ce jeune con, avec une bavure fort probable, je n’arrive pas à compatir. Le chagrin de la mère défaillante qui n’avait qu’à mieux éduquer son gosse et qui appelle aujourd’hui à la violence, je n’en ai même rien à cirer à vrai dire, et son comportement me choque..

Et même, je pense qu’avant de manifester une émotion de crocodile, les politiques et les media feraient mieux de rééquilibrer les choses en martelant sans relâche avant tout : conduire sans permis, c’est non, et refuser d’obtempérer, c’est non aussi. Il faut être aveugle pour ne pas voir qu’à force de dénigrer les FDO et l’autorité en général, une société finit pas sombrer dans le chaos, la violence et la loi de la jungle... mais continuez comme ça... tout ira bien... et vive la méthode Coué...