Ne vous fiez pas à l’étiquette !

Le PS est pour le passe sanitaire. Tout est dit. Vous vous méprenez quand vous appelez « la gauche » les socialistes et assimilés. Ça n’a jamais été des gens qui écoutent leur coeur et defendent les faibles mais plutôt des gens mettant l’effort collectif avant les besoins d’une minorité. Le problème c’est que cette logique amène à la dictature et au mépris des idées divergentes. Ça a donné le socialisme sovietique et tous les reculs des acquis sociaux ou presque en France. Des traitres.