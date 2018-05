Nicole Fontaine, l’Europe et la liberté

« Le Conseil Européen vient d’ouvrir audacieusement à Helsinki le grand chantier de la réunification à terme de toute l’Europe au sein de l’Union, celui de l’adaptation des institutions à cet élargissement, celui d’une défense européenne autonome. Rien ne sera accompli dans la facilité. Mais ce demi-siècle d’histoire de la construction européenne a été constamment marqué par les efforts que chacun devait faire pour surmonter les conflits d’intérêts ou de conception entre nos États, et faire prévaloir, in fine, dans la solidarité, l’intérêt commun. Les difficultés qui sont apparues ces derniers jours entre deux de nos États, si vives qu’elles soient, et dont je mesure, vous le savez, l’aspect humain autant qu’économique, n’échapperont pas à cette règle, je veux dire, à cette dynamique d’une conclusion d’entente, j’en suis convaincue et je le souhaite ardemment. » (Strasbourg, le 14 décembre 1999).