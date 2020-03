Nom de code : Résilience

C'est lors d'une visite officielle à l'hôpital de campagne de Mulhouse que le Président Français a annoncé l'opération "Résilience". En effet le contexte est marqué par une forte crise sanitaire liée à la propagation du Covid-19 ou coronavirus, qui a touché la France avec près de 30 000 cas et 1696 décès au soir du 26 mars 2020 d'après le Directeur Général de la santé, plongeant plus largement le monde dans une situation de marasme. Le champ lexical de la guerre est d'ailleurs repris par le gouvernement français pour qualifier cette crise : c'est ainsi que le ministre de l'Agriculture appelait à la constitution de la "la plus grande armée de l'agriculture française" en faisant appel à des volontaires afin de remplacer les saisonniers étrangers auprès des agriculteurs.

L'opération n'a point été appelée "résilience" par hasard : la résilience est la capacité d'absorber un choc et de revenir l'état initial ; or la crise du coronavirus a illustré en quelques semaines les vulnérabilités du service public français dans la réponse à la crise, au point de recourir aux forces armées afin de mieux lutter contre la propagation du virus malgré la mise en place de plans comme le plan blanc destiné à adapter le fonctionnement des hôpitaux.

L'opération "Résilience", si elle n'a pas été clairement explicitée à l'heure où l'article est écrit, vise à déployer des militaires et marins en métropole et en outre mer. Les soldats devront réaliser des missions d'ordre sanitaire, logistique, de protection ; comme sécuriser des lieux d'importance vitale à l'image des stocks de médicaments ou assurer des convoyages de masques. Il convient de préciser que cette mission se distingue de Sentinelle, mobilisant quotidiennement jusqu'à 7000 militaires dans la lutte contre les risques terroristes. Enfin, Résilience n'a pas vocation d'appuyer les policiers et gendarmes à faire respecter le confinement.

Avant même l'annonce de cette opération ; les militaires ont été appelés en renfort pour transporter des malades par avion ou navire. Le lancement de Résilience, alors que le nombre de contaminations et de décès ne cesse d'augmenter, est plus que précieuse. Si l'armée française ne dispose pas de navire-hôpital comme celle des Etats-Unis ; elle a décidé de mettre à disposition deux navires de la Marine Nationale ( navires Dixmude & Mistral ) qui viendront porter secours aux régions ultramarines, souvent oubliées lors de cette crise sanitaire comme la Réunion et Mayotte où la situation commence à être préoccupante. Ces navires, équipés chacun d'un hôpital de 69 lits et de 2 blocs opératoires ; mais également pourvus d'hélicoptères et de catamarans ; pourront assurer une meilleure réponse face à la propagation du virus au sein des territoires d'outre-mer français, marqués par l'insularité et la faible capacité d'accueil des malades in situ.

Les hôpitaux, très vite débordés par l'afflux des malades, ont révélé une crise ne datant pas de février 2020, celle de l'hôpital public français. Néanmoins il ne s'agit pas d'une exception puisque les hôpitaux en Espagne sont confrontés à la même problématique.

L'appel à l'armée n'est pas étonnant et devrait permettre en partie à l'Etat français de résoudre la crise sanitaire. En comparaison, le gouvernement chinois a présenté l'Armée Populaire de Libération comme l'une des pierres angulaires de la lutte contre le coronavirus. C'est en effet l'APL qui a pris en charge la direction des nouveaux hôpitaux construits ex nihilo en pleine "guerre populaire" ( contre le virus ). Par ailleurs aujourd'hui les soldats espagnols se chargent du transferts des malades entre structures pour éviter les crises locales. En Suisse et en Allemagne, ce sont les miliciens et réservistes qui ont été appelés respectivement. En Italie, si les soldats ont été appelés pour construire des hôpitaux, ils sont aussi chargés des nombreux transferts des dépouilles.

La France absorbe progressivement le choc du virus et le recours à l'armée par le gouvernement français constitue un moyen d'atténuer ce choc, en renforçant son service public déjà sous pression ; et de réduire la vulnérabilités des populations avec un meilleur accès aux soins notamment au sein des territoires insulaires. De plus, les soldats de Résilience oeuvront au niveau local, sous l'autorité du préfet, afin de répondre de manière cohérente aux situations particulières.

Toutefois, ce recours ne permettra pas de combler d'autres lacunes accroîssant les risques de propagation du virus, mettant par ailleurs en danger non seulement la population mais également l'ensemble de l'économie par ses conséquences comme le déficit de masques, de gants, de tests et de respirateurs mais aussi un sous-investissement structurel dans les hôpitaux publics.

Jonathan BLANCHET

sources

