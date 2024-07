Non, le Rassemblement National n’a pas été victime d’un déni de démocratie

Le fait est désormais avéré : le parti de Marine Le Pen et Jordan Bardella échoue très largement à conquérir le pouvoir. Et cela en dépit d’une progression significative du nombre de ses élus à l’Assemblée Nationale et de l’apport des dissidents Républicains qui ont suivi Éric Ciotti. Peut-on pour autant parler d’un « déni de démocratie » comme le clament les caciques du parti d’extrême-droite sur un ton indigné ? Non, en aucune manière. Explications…

En annonçant, sur le coup de 21 heures le soir du scrutin européen du 9 juin, la dissolution de l’Assemblée Nationale et la convocation de nouvelles élections législatives, Emmanuel Macron a déclenché un séisme politique dont il espérait tirer profit en misant : d’une part, sur la brièveté de la campagne ; d’autre part, et surtout, sur les divisions des partis de gauche, fragilisés par l’explosion de la Nupes, et sur celles de la droite républicaine, déchirée par des ambitions antagonistes. Seuls les dirigeants du Rassemblement National ont affiché leur satisfaction : forts de l’indéniable succès enregistré quelques semaines plus tôt par le RN lors des Européennes (31,37 % des suffrages), Marine Le Pen et Jordan Bardella ont cru que les Français amplifieraient ce vote pour leur donner une majorité absolue au Palais Bourbon au terme des deux tours du scrutin législatif anticipé.

Un optimisme vite tempéré – malgré un score élevé de 33,34 % pour le RN et ses alliés – par l’émergence, dès le soir du premier tour de ces législatives, d’un « front républicain » dont on a pu constater qu’il n’avait pas disparu, bien que cela ait été théorisé, souvent de manière péremptoire, par de nombreux politologues et éditorialistes avant cette séquence électorale. Un front républicain mis en œuvre avec une détermination sans réserve par les forces de gauche, et de façon tout aussi énergique par les leaders de Renaissance et des Républicains, exception faite des réserves émises par certains à l’encontre des candidats de La France Insoumise. Des partis hétéroclites, et pourtant tous unis pour barrer la route du pouvoir à une formation extrémiste caractérisée par les idées xénophobes (et trop souvent racistes), antisémites et homophobes véhiculées par nombre de ses candidats.

Ainsi que l’on pouvait s’y attendre, les responsables du Rassemblement National ont très vivement dénoncé dans les médias cette « alliance de la carpe et du lapin » visant à déposséder leur parti d’une accession au pouvoir qui, de leur point de vue, était promise au RN. Jordan Bardella est même allé jusqu’à exhorter les électeurs en ces termes ahurissants : « Françaises, Français, ne vous laissez pas voler la victoire ! ». Comme si la victoire d’une autre alliance que l’attelage des lepénistes et des ciottistes ne pouvait être celle des Français ! « Chassez le naturel, il revient au galop ! », dit fort justement un proverbe qui, en l’occurrence, semble avoir été créé pour le très arrogant Bardella, ex futur-Premier ministre d’un pays livré par les électeurs très majoritairement « de souche » à un gouvernement nationaliste, au mieux illibéral, au pire extrême-droitier.

Une tripartition paralysante ?

Hélas ! pour Marine Le Pen et pour son poulain Jordan Bardella les estimations tombées à 20 heures le soir du 2e tour ont eu l’effet d’une douche glacée sur les espoirs des caciques et des militants du RN : non seulement il n’y aurait pas de majorité du Rassemblement National, même très relative, mais le bloc nationaliste était annoncé en 3e position derrière le bloc de gauche et le bloc de centre-droit ! Et cela avec un nombre d’élus à des années-lumière des objectifs claironnés entre les deux tours (au bas mot 110 à 120 sièges de moins qu’espéré). Cette réalité des urnes a, la chose était prévisible, conduit Jordan Bardella à dénoncer une « alliance du déshonneur », Éric Ciotti à s’indigner d’une « tambouille politicienne », et d’autres intervenants du RN à stigmatiser un « déni de démocratie ». Il ne s’est pourtant rien passé qui ne relève pleinement du jeu démocratique.

Il se trouve que, contrairement aux autres nations de l’Union européenne, la France fonctionne pour ses élections législatives sur la base d’un scrutin uninominal à deux tours. D’où les stratégies de désistement qui, parfois, se mettent en place entre les deux tours lorsqu’un ou plusieurs blocs ont – par intérêt politique ou par obligation morale – la volonté commune de contrer les ambitions d’un bloc tiers jugé menaçant pour les valeurs du pays. C’est très exactement ce qu’il s’est passé lors de ce scrutin législatif sans qu’il y ait matière à parler de scandale. Ailleurs en Europe, où fonctionne dans la presque totalité des cas un scrutin proportionnel intégral, le Rassemblement National, fort de ses 33 %, aurait été confronté après l’élection, dans la quasi-totalité des cas, à une coalition de tout ou partie des formations ayant cumulé les 67 % de votes opposés à sa venue au pouvoir !

Parler de « déni de démocratie » est par conséquent impropre et intellectuellement malhonnête. Mais c’est le jeu des postures politiques, et les outrances de ce type sont malheureusement communes à tous les partis. Un mot pour terminer sur les coalitions de gouvernement qui découlent des élections législatives : parmi les 27 pays de l’Union européenne, 23 sont dirigés par des coalitions composées de plusieurs formations politiques, les records en la matière étant détenus par la République tchèque (5 partis) et par la Belgique (7 partis). Qui sait ? Pour sortir du blocage prévisible en France du fait de l’émergence d’une tripartition en 3 blocs dont aucun ne peut prétendre imposer sans l’amender sa ligne politique aux deux autres, peut-être la France sera-t-elle amenée à en revenir aux bonnes vieilles coalitions de la 4e République ? Et comme au football battre la Belgique...