Non Monsieur Plenel, Gérald Darmanin est un très bon ministre !

Gérald Darmanin est un parfait ministre de l’Intérieur.

Si l’accusation à son encontre est fondée, le mot « intérieur » dans son poste est parfaitement ironique et immonde...

Avant il y avait Castaner et Phillippe, deux ministres qui ont été éjectés en temps de crise pour calmer la presse, mais qui ont réussi à préserver leur intégrité

Non. Ils ont été sacrifiés pour qu’une révolte nationale n’ait pas lieu étant donné le nombre de méfaits à leur actif.

Pour rappel, Philippe, Castaner et Macron ont fait tabasser/mutiler/emprisonner/insulté le peuple — se rassemblant sous la bannière des GJ — puis tué 30k personnes via la non-gestion de la crise et allant même plus loin dans la folie (qui continue d’ailleurs).

Si ça ne suffit pas à destituer des ministres — d’infects rats d’égout qui tueraient littéralement père et mère pour un morceau de pain —, alors c’est que la démocratie n’existe plus et la réalité n’a plus cours.

De quelle intégrité parlez-vous donc ? Parce que des vendus-mafieux-fanatiques qui préfèrent tuer des milliers de Français que d’arrêter leur folie destructrice n’ont aucune intégrité, aucune. Ils ne savent même pas ce que cela signifie.

voici peut-être les seuls vrais gagnants de ce quinquennat.

C’est un suicide politique et donc, normalement, la fin de leur carrière...

Mais en Normandie hélas, les locaux comme des huîtres et réélire l’un des architectes du carnage sanitaire...

Avec Darmanin, Macron a l’assurance de ne pas se faire détrôner

Les Français sont trop lâches pour expulser ce gouvernement malade et perfide car ils préfèrent jouer à l’autruche se cachant la tête dans le sable. Sinon, ce monstre serait déjà en cellule, à vie.

Mais comme ce dernier va recommencer ses conneries, la fin est proche. Bien plus proche que ce qu’il croirait. Dans l’ensemble, il ira hélas jusqu’au bout et les autres se contenteront de lâchement regarder.

avec ses dossiers, je pense qu’il est de notoriété publique qu’il ne gagnera plus jamais une élection de sa vie (nationale au moins)

Pourtant, Philippe y est arrivé ! Ne jamais perdre espoir en politique...

Et Castex… c’est l’assurance pour se faire réélire que de prendre un premier ministre qui a autant de charisme qu’un reste de pizza au jambon.

Ils ont mis aux commandes un fonctionnaire pur. On lui dit de faire ça, il exécute. Point.

le président a pour principal objectif de survivre et doit aussi se méfier de son propre camp.

Ironique n’est-ce pas, étant donné le nombre de personnes tuées récemment ?

Macron ne sera jamais réélu. Il a servi à l’UE de voiture-bélier pour détruire la France. Ensuite, il continuera tranquillement sa vie de banquier roublard car il ne sait rien faire d’autre.

Ce n’est pas un président. C’est une sinistre merde qui a autant de morale qu’une fosse septique.

Sa vie n’est faite que d’argent, de rapports de force et de pouvoir. Monopoliser les trois lui permet de se croire au-dessus de la norme alors qu’il ne vaut pas le Français lambda.

Le prochain président sera inévitablement pro-UE ou discrédité directement par les médias collabos. Ce sera une autre version du Macronisme voire pire.

Remarquez que son plan (de destruction) a été de canaliser les pires erreurs des trois mandats précédents. Pas de programme électoral car là n’était pas le but.

Donc non, Darmanin, n’était pas un mauvais choix, c’était le meilleur.

Le mandat LREM s’inscrit dans la pure médiocrité, tellement que ça leur ressort par les yeux.

Impossible donc de prendre quelqu’un de brillant, d’indépendant, à moins qu’il soit servile à souhait. Aucune initiative autorisé, aucune liberté accordée tant que ça ne sert pas les objectifs de destruction de l’Etat et des citoyens.