Notre-Dame des Landes : crash annoncé

@Pierre Balcon

la propension de plus en plus grande des citoyens , vieux ou jeunes, à voyager.

Les touristes qui viennent en France par avion notoirement d’Asie, des USA ou de Russie sont les plus aisés financièrement des touristes. La quasi-totalité ne viennent chez nous que pour Paris, pour des visites de monuments ou musées au prestige international et pour des achats dans les magasins de luxe. Ils refuseront d’emprunter des lignes à destination de la campagne nantaise !

Nantes et le grand Ouest ne suivraient donc pas le mouvement !! Absurde

Arrêtez d’associer NDDL au grand Ouest : Philippe de Villiers et les élus de Vendée s’opposent fermement à la disparition de Nantes-Atlantique (Tiens, au fait, a-t-on budgétisé sa destruction pour transformer cet immense espace en milliers de terrains à bâtir, juteuse rente pour qui les vendrait « au détail » ?) à partir duquel on rejoint la Vendée par l’autoroute.

En termes écolos faut qu’on m’explique comment on peut soutenir l’option d’un agrandissement d’une infrastructure

On n’a pas besoin d’allonger les pistes de Nantes-Atlantique si l’on sait que n’y viendront pas de gros porteurs comme l’Airbus A 380. Et, comme vous le dites, les progrès de moteurs et des dessins d’ailes permettront d’augmenter le poids des avions, leur capacité d’emport, sans décoller et atterrir sur une plus grande distance qu’actuellement. Les recherches chez Airbus et Boeing sont très actives en ce sens actuellement.

une zone de friches agricoles , délaissées avant que d’être squattées par des zozos

"friches agricoles délaissées" : il y a des agriculteurs sur cette zone ! Une faune et une flore sauvage aussi estimable que celle du lac qui, ne l’oublions pas, sera très vite bordée d’habitations et donc massivement parcourue par des « promeneurs » laissant des détritus divers et dérangeant la faune qui s’accommode en revanche très bien du voisinage d’un aéroport.

D’ailleurs les habitants de NDDL ont voté massivement NON à l’aéroport mais bien sûr on a tu ce vote dans les merdias !

"squattées par des zozos" :Évidemment les expériences menées sur la ZAD ne sont pas soutenues par la FNSEA mais par la Confédération paysanne. Tous des « zozos » en effet !

Quand au coût , marre d’entendre , sous la plume de keynésiens d’opérette, que la dépense d’investissement c’est de l’argent jeté par la fenêtre . Un projet de ce type c’est du boulot pour le BTP pendant 10 ans .

La dépense d’investissement ce sont nos impôts qui, au final, vont la supporter. On aurait mieux fait d’utiliser cet argent pour racheter les chantiers STX de St-Nazaire dans le « Grand Ouest » !

Oui, certains investissements publics, c’est de l’argent jeté par la fenêtre : quand ils n’apportent aucun mieux à l’intérêt général. Avez-vous entendu parler de ces aéroports espagnols qui n’ont jamais servis ?

Mais sans doute beaucoup de commentateurs planqués ( fonctionnaires ou assimilés ) n’en n’ont que faire de l’activité dans le BTP !

Ceci est un propos de paranoïaque du BTP : sans commentaire !