Nouveau CNR : pour retrouver les jours heureux se méfier des contrefaçons ! par Georges Gastaud

Alors qu’avec vice, le plus impopulaire, illégitime et autoritaire que jamais Macron fait référence aux “jours heureux” allusion au titre du programme du Conseil National de la Résistance, Georges Gastaud secrétaire national du PRCF revient sur ce que doit être un nouveau CNR pour retrouver de vrais jours heureux.

A la date symbolique du 1er mai 2020, c’est un appel au rassemblement et à l’action pour une République Française sociale souveraine démocratique et fraternelle que lancent ensemble plus de 150 personnalités de tous horizons, résistants, militants politiques ou associatifs, syndicalistes, gilets jaunes, artistes, journalistes, étudiants et simples citoyens, travailleurs… Un appel qui se saisit de l’anniversaire des 15 ans du NON du peuple français à la Constitution Européenne pour appeler à la mobilisation. Un appel auquel chacun peut répondre présent, en le signant et le faisant signer en ligne et en participant aux actions pour les 29 et 30 mai 2020.

https://www.mesopinions.com/petition/politique/republique-francaise-sociale-souveraine-democratique-fraternelle/88587

https://www.initiative-communiste.fr/articles/prcf/nouveau-cnr-pour-retrouver-les-jours-heureux-se-mefier-des-contrefacons-par-georges-gastaud/