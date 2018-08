Nouvelle attaque de Macron contre les retraités

Après l’augmentation de la CSG, qui a touché tous les retraités sans exception, en leur faisant perdre jusqu’à 500 € par an, pour les plus modestes, Macron décide de ne plus indexer les retraites sur l’inflation. Résultat, les pensions ne seront revalorisées que de 0,3 % au lieu de 1,7 %, en 2019. La disparition progressive de la taxe d’habitation, qui pénalisent les communes, ne compensera certainement pas les pertes de pouvoir d’achat accumulées par les retraités sous Macron. Macron et ses acolytes de l’ex-ump sarkozyste, Darmanin, Le Maire et Philippe, veulent remplacer le système par répartition par des fonds de pension privés, qui appliquent le système par point. Fonds de pension qui sont essentiellement abondés par l'argent de la spéculation, celle qui massacre des pans entiers de l’activité économique et tarie les sources de financement des retraites, en France et en Europe.

Contrairement à ce que tentent de faire croire, depuis des décennies, les gouvernants successifs et, particulièrement, pendant la période récente, l’extrême-droite sarkozyste à qui les salariés doivent de travailler deux années supplémentaires, depuis 2010, pour prétendre partir à 62 ans, à la retraite, c’est à présent Macron, le président des riches qui, poursuivant sa politique de casse sociale sans pitié, s’en prend à nouveau aux retraités, sous le fallacieux prétexte que les régimes de retraite par répartition ne peuvent plus être financés.

Toujours la même ritournelle mensongère à laquelle les macronistes, confortés par nos doctes économistes libéraux, ajoutent l’argument de l’allongement de la durée de vie, ce qui, là encore, est une façon malhonnête d’utiliser les statistiques démographiques. Un ouvrier a une espérance de vie inférieure de 7 ans à celle d’un cadre, pour ne citer que cet exemple.

Comme l’avait très justement rappelé Jacques Cotta dans son livre “7 millions de travailleurs pauvres. La face cachée des temps modernes”, publié chez Fayard, le système actuel a été mis en place à la Libération, alors que l’économie française était exsangue. Ce qui ne l’a pas empêché de fonctionner et de répondre à une attente sociale forte.

La part des dépenses des retraites ne dérape pas, selon le président du COR

Mais voilà, à l’époque, la France maîtrisait sa monnaie et elle ne dépendait pas de l’Europe ! Le Politique imposait sa vision à l’économie. Les acteurs économiques s’adaptaient. Chacun, patronat et salariés, trouvant avantage dans une relative paix sociale allant de pair avec progrès des conditions d’existence.

Aujourd’hui, la France n’a jamais été aussi riche. 5ème pays le plus riche du monde, avec un PIB proche de 2300 milliards d’euros, en 2017, dans le courant des années 2000, elle consacrait, autour de 13% de cette richesse au financement des retraites.

En mars 2018, le président du Conseil d’Orientation des Retraites a affirmé que la part des dépenses des retraites dans le PIB ne dérapait pas. Cette part est restée stable à 14 %, soit 330 milliards par an, depuis plusieurs années, ce qui contredit le choix de Macron d’attaquer prioritairement les capacités de survie des retraités qui, eux, n’ont rien volé et ne volent rien à la société, en percevant leur pension.

Consacrer 15, 16 ou 20 %, à l’horizon 2040... et alors ? Où est le problème ?

Le choix de pérenniser le régime par répartition, cher aux Français, est essentiellement un choix politique. S’il faut passer à 15, 16, 20 % du PIB pour payer les pensions, à l’horizon 2040, ce n’est pas le problème.

Est-ce trop demandé à un Etat de soutenir un régime de répartition, qui a démontré son efficacité, pour assurer un minimum de revenu à chacun, après la période dite « active ». On reproche aux retraités leur patrimoine. Mais c’est une plaisanterie. Ce patrimoine, il l’ont acquis à la force de leur travail. Ce patrimoine leur permet notamment de soutenir leurs enfants et petits-enfants, eux-mêmes malmenés par la politique macronienne. Les retraités connaissent le sens de la solidarité entre générations.

Faut-il rappeler la pauvreté dans laquelle se retrouvait nombre de retraités, jusque dans les années 80. Ce sont d’abord Giscard, puis Mitterrand, qui ont relevé significativement le minimum vieillesse, pour éviter la paupérisation endémique de la population non-active et/ou âgée. Au contraire, Macron veut revenir sur cette sage politique de redistribution des richesses, au profit des anciens.

Les causes du manque de cotisations

Est-ce trop demandé à une communauté de répondre, par un choix politique adapté, comme l’avait fait la France de la Libération, aux besoins croissants de financement de ce régime, du fait d’un nombre d’emplois insuffisant par rapport à la croissance démographique ?

Un progrès humain, (faut-il le souligner, à l’adresse des hurluberlus macronistes, hors sol), auquel, depuis 60 ans, la solidarité sociale, à travers la retraite par répartition, a largement contribué. Faut-il à présent accepter la régression comme une fatalité, ce que veut faire croire le dogme ultra-libéral ? Certainement pas !

L’autre cause du manque de cotisations aux régimes de retraite français, ce sont les fonds de pension américains et anglais, lesquels les privent de ressources, en provoquant la fermeture de nombreuses entreprises françaises.

Ces fonds de pension anglo-saxons assèchent, par ailleurs, les finances mondiales, dans une course effrénée à la spéculation boursière, pour payer les retraites issues d’un système de capitalisation, qui se caractérise par son injustice, en écartant d’un revenu décent des dizaines de millions de personnes, aux USA et au Royaume Uni, notamment. La preuve, s’il en est besoin, que le système de répartition ou de redistribution est, de très loin, le plus juste et le plus humain.

L’économie ultra-libérale et la spéculation tuent les emplois durables

Les revenus du « travail », sur lesquels sont basées les cotisations, ne peuvent suffire à pérenniser le régime de répartition. Soit ! Mais à qui la faute ? A une économie de marché agressive, uniquement axée sur le profit pour quelques-uns, c’est la spéculation financière à outrance, laquelle, en se substituant dans tous les secteurs à une économie de subsistance, a détruit le tissu des emplois durables liés à la production de biens.

En quelques décennies, les revenus spéculatifs, responsables de la baisse des investissements productifs, ont connu une croissance énorme au détriment des autres formes de revenus. Or, la spéculation, en captant et immobilisant une grande part des ressources financières dans un circuit fermé, au profit d’une poignée de profiteurs, gangrène les rouages économiques.

Au premier trimestre 2018, l'augmentation des bénéfices des sociétés a entraîné une hausse de 10,2% des dividendes totaux à l'échelle internationale qui ont atteint le record de 244,7 milliards. Un nouveau record pour la spéculation boursière.

Allonger la durée de cotisation aggrave le chômage

Consacrer 15 à 20% du PIB pour les retraites est-ce au-dessus des moyens d’un pays comme la France ? Non ! Sachant par ailleurs que l’argent ainsi redistribué sera de toute façon réinjecté dans l’économie par le biais de la consommation des retraités et reviendra en partie au budget de l’Etat par la fiscalité.

En 2002, on estimait que le retour à 37,5 ans de cotisations dans le privé ne coûterait chaque année que 0,3% du PIB, soit 4,5 milliards d’euros, à comparer aux 45 milliards d’euros de croissance annuelle (en moyenne) du PIB.

Si les actifs travaillent trois ans de plus, les possibilités d’embauche de jeunes seraient réduites de 100 000 par an. Sources : Alternatives Economiques, janvier 2005. Allonger la durée de cotisation ne peut qu’aggraver le chômage.

Quand Macron brade nos fleurons industriels, il contribue à la baisse des cotisants

Macron est aujourd’hui à la botte des décideurs économiques ultra libéraux qui eux-mêmes, sont les responsables d’une mondialisation outrancière privilégiant les profits immédiats ! Ils veulent une main-d’œuvre à vil prix qu’ils ne trouvent pas ici, alors ils licencient à tour de bras. Voilà ce qui pénalise les régimes de retraite qui perdent des cotisants.

Si Macron continue dans cette voie, notamment en laissant faire la délocalisation anarchique des pans entiers de nos activités, ou en bradant certains de nos fleurons industriels, comme Alstom, outre qu’elle perdra son précieux savoir-faire dans beaucoup de domaines, la France deviendra un aimable désert touristique, peuplé de quelques centaines de milliers de nantis et de 60 millions de laissés pour compte.

Les chantres de l’économie capitaliste ultra libérale n’auront alors d’autre choix que d’accepter de redistribuer les richesses produites autrement que par le seul salaire. Faute de quoi, le consommateur français de base, privé d’un revenu du travail, deviendra une espèce en voie d’extinction.

Les gens veulent partir en retraite le plus tôt possible

L’être humain de plus de 45 ans pourra-t-il à nouveau être considéré comme un rouage essentiel de la population active ? Non, en particulier, tant que l’idéologie ultra-libérale, qui est la religion de l’ex-banquier d’affaires Macron, terrorisera les peuples au profit d’une poignée de nantis sur la planète. En attendant, les quadragénaires et les quinquagénaires ne sont pas responsables de la discrimination qui les frappe.

En juin 2006 ; un sondage CSA indiquait que 76% des Français souhaitaient partir entre 50 et 60 ans, dont une grande part désireux de partir entre 50 et 55 ans. Aujourd’hui, les Français continuent à vouloir partir le plus tôt possible ! Le travail, sous sa forme actuelle, notamment à cause de sa précarité grandissante et son caractère liberticide, par la soumission et le stress imposés au salarié, outre qu’il est de moins en moins bien supporté, devient une « denrée » rare.

De leur côté, les entreprises jettent sans vergogne des salariés qui leur ont consacré la majeure partie de leur vie. Merci à la loi travail de Macron qui facilite comme jamais les licenciements. Dans ce contexte, le pays se doit d’être solidaire en donnant à chacun le droit d’aménager à son rythme sa cessation d’activité (progressive ou non) à partir de 50 ans, grâce à des mesures de solidarité préservant quoi qu’il advienne un revenu minimum d’existence.

Verdi

Lundi 27 août 2018

Photo : Gilbert Hanna