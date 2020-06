Nouvelle proposition de loi visant à rendre non identifiables les forces de l’ordre lors de la diffusion d’images dans l’espace médiatique

Le 26 mai 2020, sans aucun bruit médiatique, a été déposée la proposition de loi n°2992 par le député Éric Ciotti, visant à rendre non identifiables les forces de l’ordre lors de la diffusion d’image dans l’espace médiatique. Depuis, de nombreuses voix se sont élevées pour dénoncer un texte liberticide, menaçant de compromettre la dénonciation de violences policières.

Éric Ciotti et d’autres députés proposent d’interdire toute diffusion d’image de forces de l’ordre par la loi n° 2992 datent du 26 mai 2020



L’article unique prévoit que la diffusion par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, de l’image des fonctionnaires de la police nationale, de militaires, de policiers municipaux ou d’agents des douanes soit punie de 15 000 € d’amende et 1 an d’emprisonnement

L’application « urgence violence policière » sortie récemment et visant à filmer en directe la police y est nommément cité.

Dans un climat où la police bat, viole, mutile et tue habitants des quartiers et manifestants, la possibilité de la filmer et de récolter les images constitue un outil précieux de lutte et de justice, et jusqu’à lors parfaitement légal, malgré la désinformation à l’œuvre. Il n’est donc pas étonnant que l’on cherche à enlever aux citoyens les possibilités de se défendre face à l’impunité policière , et surtout celle qui permet de montrer explicitement la violence de celle-ci .

Actuellement il y a des grandes révoltes dans une dizaine de villes aux États Unis suite au meurtre d'un homme de couleur, George Floyd, par des policiers blancs, or il ne faut pas oublier ce que c'est passé chez nous en France.

Pour rappel un fait quasiment équivalent en ce qui concerne l'usage de la force disproportionnée et non justifié durant l'arrestation du chauffeur / livreur Cédric Chouviat, qui s’est conclu par sa mort le 3 janvier 2020

La violence policière en France est devenue une routine durant ses dernières années et elle est ordonnée et cautionnée par le Gouvernement Macron. C’est avec des réponses systématiquement repressives qui servent à étouffer les diverses revendications des français, les revendications des manifestants, revendications sociales, démocratiques, climatiques, etc. que le gouvernement répond au lieu d'apporter une réponse politique et sociale.

Macron avait accordé une prime aux infirmières mais sans y répondre à leur revendications essentielles pour règler leurs problèmes dans la durée !

Pire encore voici ce que Macron réserve en réalité aux infirmières qui osent de manifester ! La répression par des amandes ! Exemple d'une Infirmière en colère verbalisée - manifestation défense hôpital public

Il n'y a quasiment plus de manifestation sans l'intervention violente de la part des forces de l'ordre ... des exemples concrets vont suivre dans cet article....

Le syndicat “France police, policiers en colère” reconnaît et accuse le gouvernement d'avoir ordonné la répression envers les Gilets Jaunes.

Citation du site web du syndicat des policiers en colère.

« Pendant que nos collègues vont passer au trapèze, les donneurs d’ordres, eux, ne sont toujours pas inquiétés par la justice et coulent des jours heureux sous les ors des palais de la République. »

« Macron, Philippe, Castaner et Nunez sont les cerveaux et les donneurs d’ordres de la terrible répression mise en place dès le 17 novembre 2018 pour écraser le mouvement des Gilets Jaunes et éviter ainsi d’apporter une réponse politique à la crise. »

https://france-police.org/2019/05/31/en-remerciements-davoir-sauve-la-macronie-des-policiers-seront-juges-pour-avoir-reprime-les-gilets-jaunes/

Beaucoup de plaintes ont été déposées contre des policiers durant ses deux dernières années pour avoir réprimé des manifestants violemment, alors que dans la plupart des cas les gens manifestaient paisiblement, plaintes que le gouvernement souhaite enterrer, en laissent passer le temps, comptent sur l'oublie des gens et la le COVID-19 s'apprête bien pour faire oublier les violences policières envers les GJ !

Je pense que le gouvernement à tout fait pour que le Coronavirus passe en stade de pandémie, par sa passivité d'agir à temps, voire l'interdiction concernant les médecins généralistes de prescrire la Chloroquine, puis en empêchement la population de se procurer des masques respiratoires pendant 2 mois, etc. pour pouvoir sous ce prétexte chaotique / catastrophiques poursuivre la réduction de nos libertés, notamment la liberté de manifester !

Le nombre de blessés s'est envolé avec la mobilisation des "Gilets Jaunes" : le ministère de l'Intérieur a dénombré au 19/01/2019 plus de 9.228 tirs de LBD .

https://www.liberation.fr/checknews/2019/01/31/combien-y-a-t-il-eu-de-tirs-de-lbd40-depuis-le-debut-du-mouvement-des-gilets-jaunes_1706515

Les 26 victimes éborgnés du LBD 40 n'étaient pas des casseurs ni des gens violents !

Le gouvernement ne poursuit pas une mission de maintien de l’ordre de manière mesurée mais celle d’une répression féroce par intermédiaire des forces de l’ordre, contre les manifestants. Le but du gouvernement est d’intimider / dissuader la population française de rejoindre les manifestations ! La violence policière a contribué à intimider un bon nombre de français qui ne se sentent plus en sécurité à cause des violences policières, mise sous le tapis par les grands médias, et cela à provoque un chûte drastique du nombre des manifestants, ce qui été le but recherché !

Pour éliminer le reste de la résistance des français, notamment le GJ, le gouvernement reserre les taux en pondent des lois de plus en plus liberticides, les unes après les autres.

Le gouvernement a peur de perdre le pouvoir et l’oligarchie de perdre les privilèges abusifs !

Au lieu de soutenir les revendications des manifestants et d'y apporter des réponses justes Luc Ferry avait appelé les policiers à « se servir de leurs armes »

Le 7 janvier 2020, sur son compte Twitter, David Dufresne se fend d’un message à l’adresse de BFMTV : « Merci pour vos invitations en plateau. Mais c’est non. J’aime débattre avec des gens qui savent. Pas des commentateurs qui pérorent *. De plus, puis-je vous demander une faveur ? Retirez-moi de votre fichier ».

* « Pérorer » : faire des discours trop longs et prétentieux

"Balance ton post" : le journaliste David Dufresne n'ira pas...



Une fois de plus, ces faits confirment le divorce d’une grande majorité des Français entre le monde politique et celui des grands médias qui s’est accentué ces dernières années.

Q. : Que retenez-vous de ce silence autour des violences policières ?

R. : Aujourd’hui, ce n’est plus du silence, c’est du déni.

M. Castaner lui-même [le ministre de l’intérieur], lundi soir le 14/01/2019, nous explique qu’il ne connaît « aucun policier qui ait attaqué un “Gilet Jaune” » : on est dans le mensonge d’Etat.

Vidéo prépositionnée : https://www.youtube.com/watch?v=k5FSX13NYp0&t=7m58s

Ce qui est aussi alarmant, c'est l'attitude de l’IGPN [inspection générale de la police nationale]

David Dufresne : La police républicaine ne peut pas tirer sur la foule sans avoir de comptes à rendre. Mais j’ai reçu quelques procès-verbaux d’auditions à l’IGPN [inspection générale de la police nationale] : elle va faire son travail d’étouffoir.

David Dufresne : Le silence médiatique fait aussi partie de la violence exercée, c’est ce qui remonte des témoignages que j’ai reçus. La police s’autorise aussi ces coups parce qu’il n’y a pas de répercussion médiatique. Ce déni politique et médiatique est antirépublicain .

Voici un exemple récent datent du 23 Mai 2020 Acte 80 des GJ à Montpellier ou on voit un policier empêcher un journaliste de filmer une interpellation.

vidéo prépositionnée : https://www.youtube.com/watch?time_continue=168&v=vlz3r4x5CQY&feature=emb_logo

Le RIO (référentiel des identités et de l’organisation), ce numéro à sept chiffres qui permet à la population de les identifier, doit être visible. Un policier est obligé de le communiquer lorsqu'un citoyen le lui demande, l'hors la loi du Gouvernement Macron et des forces de l'ordre est devenu la norme.

Un autre exemple récent à Toulouse le 23 Mai 2020 / Acte 80

Un autre exemple acte 79 également à Toulouse ou la police prend pour cible des gens qui filment

En France le droit de manifester librement et pacifiquement n'existe plus !

Autre exemple : Et la police continue à emmerder les gens avec leur « contrôles répressives »

Autre exemple :

Après les révélations de notes remettant en cause le maintien de l'ordre à Paris, deux avocats ont annoncé lundi 9 mars 2020 avoir saisi le Défenseur des droits sur les ordres donnés.

https://actu.fr/ile-de-france/paris_75056/manifestations-maintien-lordre-violences-policieres-paris-defenseur-droits-saisi_32087548.html

Pour un salaire de misère ses policiers acceptent de devenir des miliciens (police politique) or la mission de la police n'est-elle pas de protéger les citoyens, les manifestants pacifiques et pas ses criminels au col blanc du gouvernement français, voire leur donneurs d'ordre aux quels nos hommes politiques sont redevables, issue du monde de la grande finance ?

Voici le témoignage d'un autre journaliste Nicolas Mayart, datant du 23 Mai 2020 à Saint Nazaire qui travaille pour journal « LE MEDIA » :

https://www.youtube.com/watch?time_continue=120&v=VHN6VbfoA0U&feature=emb_logo

Cette nouvelle loi de Éric Ciotti qui va donner un passe-droit aux policiers de violenter les gens en toute impunité et anonymité, sachent que sans preuves (vidéos), la parole d'un policier prévoit sur celle d'une victime des violences policières, une victime se trouvent devant un tribunal "d'inquisition", comparution immédiate et présumé coupable, sans pouvoir préparer sa défense, l'accusé n’a plus les moyens de se défendre. Ce nouveau dispositif législatif, loi n°2992 proposé par le député Éric Ciotti, est complèté par la loi AVIA, ou la loi du CRIF, la loi interdisant un sentiment , le sentiment de la haine !

Le gouvernement Macron, avec sa politique de plus en répressive et liberticide se rapproche avec chaque nouvelle loi, de plus en plus, d'un régime fasciste !



Voici ce que Macron avait dit en 2018 :

Interrogé par un journaliste sur l’éventuelle présence de Pétain parmi les chefs militaires qui seront honorés samedi dans la cour des Invalides, Macron a donc répondu que cela lui paraissait « légitime », car en dépit de ses « choix funestes » en 1940, l’homme de Verdun fut un « grand soldat ».

https://www.liberation.fr/france/2018/11/08/macron-petain-et-la-petite-phrase-la-com-de-l-elysee-deraille_1690920





Ce qu'on voit dans les vidéos suivantes devrait ouvrir les yeux à ceux qui font semblent de ne rien y voire, de rien attendre et par conséquence qui n'ont rien à dire :

Voici deux exemples des violences policières à Bordeaux datent de 2019, violences commises par des MILICIENS sans RIO et pas jugé à ce jour, comme 99.999% des forces de l’ordre !

Voici des nombreuses preuves et témoignages des violences policières en FRANCE le pays ou le droit le homme est bafoué quasiement toutes les jours !

Alors j'espère que les français se réveillent enfin, car n'importe qui peut y devenir victime de ce système dictatorial qui a été mis en place par le gouvernement Macron comme démontre le témoignage suivant d’une vendeuse qui avait quitté le magasin où elle travaillait pour rentrer à la maison, puis écoutez son témoignage :

La France figure à la 34ème place Mondial en ce qui concerne la liberté de la presse en 2020 !

On peut y constater que les Chaines TV restent indifférentes face au nouveau projet de loi du gouvernement et cela prouve leur complicité avec le régime Marconiste qui rappelle un très mauvais souvenir d’un passé lointain en France !

Je vous invite de signer la pétition contre la proposition de loi n°2992 par le député Éric Ciotti et Co !