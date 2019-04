Nuit et brouillard à Notre-Dame

Monsieur Macron félicite les pompiers pour Notre Dame...mais qui félicitera Monsieur Macron pour Notre-Dame ?

Le feu. NOTRE-DAME de PARIS. La Haine. NOTRE-DAME de PARIS.

En quelques heures, tant de mystères et d’enseignements ont disparu. Ils vous disent, on reconstruira, il y en a même un qui a dit, on fera plus beau…Bah, tiens pardi, on a déjà fait une si belle France !

Un milliard a été rassemblé en quelques heures. NOTRE-DAME de PARIS mérite bien plus… Mais un milliard, en quelques heures ! On vous avait dit qu’il n’y avait plus d’argent. Pauvres Gilets jaunes ! Pour eux, le milliard est bien loin et encore moins en quelques heures !

Il est vrai que les services sociaux estiment qu’un « pauvre » doit manger avec 5 euros par jour.

Avec 5 euros par jour… Avec un milliard, on pourrait en nourrir des pauvres…200 millions de jours.

Il y a aussi ceux qui font la chasse aux anciens, aux retraités « pauvres », bien entendu comme dans les Hauts-de-Seine...

On hésite à se souvenir de la formule de Marcel Aymé...sur les pauvres !

On avait dit depuis le triste Valls jusqu’à aujourd’hui que le terrorisme avait inscrit en première position sur sa liste des attentats NOTRE-DAME de PARIS. On nous avait dit : mais n’ayez crainte, nous sommes là et elle est bien protégée !

On apprend lors de l’incendie qu’il n’y avait même pas une équipe de pompiers à demeure comme dans n’importe quel ministère. Mieux, aucun plan n'était prévu en cas d’incendie. On apprend aussi que si l’on fouillait les sacs des dames pour éviter les drames, tout individu peu scrupuleux pouvait entrer comme il voulait. Pas de patrouilles de police, pas de patrouilles de Vigipirate… Et tous les témoins du crime sont formels, l’intervention des pompiers a été longue à venir. Ils ne savaient pas où trouver l’eau qu’il fallait en grande quantité.

On peut en rajouter et rajouter nos journalistes, ceux que l’on peut appeler d’ailleurs agents de propagande plutôt que journalistes, et qui nous ont rebattu les oreilles avec des affirmations à l’emporte-pièce sur la responsabilité des travaux et bien sûr des ouvriers.

NOTRE-DAME de PARIS avait traversé 8 siècles, ni les révolutionnaires ni les nazis n’avaient réussi à la détruire…

Un chef d’État est comptable des trésors de la France. Ici, pas plus que Sarkozy ou Hollande, Macron ne se sent gêné de ne pas avoir rempli cette mission : protéger les grandes valeurs de la France.