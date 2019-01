Objectivité mon Q

Hier, j'ai eu un échange par mails sur une liste professionnelle avec des collègues bibliothécaires sur une publication issue de l'association "L214", une association d'extrême-gauche antispéciste dénonçant certes à juste titre des pratiques barbares dans l'élevage des bovins et des ovins. Mais d'extrême-gauche. Donc partisane même si par ailleurs très bien faite. Or, la plupart des confrères et consœurs ne voyaient pas le problème. Pour eux, cette revue était "objective", pas de problèmes.

J'ai demandé ce qu'ils entendaient précisément par objectivité, de le définir. Si par équilibre il n'aurait pas fallu rajouter une publication présentant un point de vue différent de celui de ce groupuscule ? Je n'obtins de réponse sûre que celle-ci :

En gros être objectif c'est être de gauche, et, ou, d'accord avec eux. De gauche sociétale, n'est-ce pas. Pas de la gauche qui se soucie encore un petit peu de justice sociale. Voire la gauche carrément libérale-libertaire, une gauche de crétins éduqués justifiant leurs multiples appétits. Quand on n'est ni l'un ni l'autre on est forcément soit un populiste, soit un nostalgique des fameuses z-heures les plus sombres de notre histoire. Soit on ment. Car parmi ces gens objectifs on s'improvise "fast checker", "vérificateurs de l'information" en français kiskoz encore un peu.

Du "Décodex" de "Le Monde" aux pseudo-décrypteurs de "Libé", "Checknews" en passant par les journalistes "militants" de "Quotidien" de Yann Barthès ou ceux de "BFM-LCI" on prétend que comme on est objectifs, on peut se permettre de distribuer les bons et mauvais points voire parfois de traiter sans vergogne de menteurs les personnalités de droite qui prétendent énoncer des opinions différentes, ainsi celles et ceux remettant en question le traité d'Aix la Chapelle. On nous dit que c'est bon pour l'Europe donc c'est automatiquement un "bon" traité puisque pour le "Bien" idéologique absolu.

On parle de "haine" forcément quand on parle de Zemmour ou toute autre personne contredisant la morale politique ambiante, on leur oppose des faits, des pseudo vérités.

En toute objectivité bien entendu.

Il y a aussi celle du larbin, très répandue aussi, la moins sincère aussi. Elle est juste là. Le larbin appelle objectivité le fait d'adopter le plus possible et dés qu'il le peut l'opinion lui étant dictée par les puissants. Etre pour l'Europe, c'est être objectif, être pour l'IVG c'est aussi de l'objectivité, pour le "mariage pour tous" toujours et encore de l'objectivité. Aux contradicteurs, on répond nazisme, totalitarisme, xénophobie, j'en passe et des pires. Le procédé fonctionne cependant de moins en moins bien.

Personnellement, je suis subjectif, très subjectif, et j'assume à plein, je n'ai aucune prétention à l'objectivité, à posséder la vraie bonne parole. Les pseudo objectifs devraient avoir l'honnêteté de le reconnaître enfin...

Sic Transit Gloria Mundi, Amen

Amaury - Grandgil

illustration empruntée ici