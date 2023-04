Olivier Véran souligne l’hypocrisie de la Nupes

<< Simplement, il faut parfois rappeler la réalité : quand ils sont au pouvoir, les membres de la Nupes savent prendre des décisions responsables et courageuses. Mais maintenant, dans l’opposition, avec une forte concurrence, sous l’emprise du gourou Mélenchon, plus aucun socialiste n’est prêt à gouverner la France et le PS est devenu juste un groupuscule démago et populiste, à l’instar du grand chef. Triste fin de parti qui se termine en eau de boudin. >>

.

Le gourou Mélenchon était aussi socialiste.



Emmanuel Macron en 2014 : « Moi, je suis socialiste »