On a marché dans la REM2

Il paraîtrait que lorsque c’est du pied gauche, ça porterait chance, mais que se passe-t-il lorsque c’est du pied droit ?

Comme la Rem prétend être autant de droite que de gauche, elle se met en difficulté, d’autant que de nouveaux ennuis se profilent à l’horizon…

Horizon, c’est bien le nom de la formation de l’ex-premier ministre, Édouard Philippe, pour ne pas le nommer.

Or celui-ci entend bien garder une indépendance d’action, même s’il est censé appartenir à la majorité, et il a encore redit qu’il ne serait pas à la botte de la REM, quitte à marquer son désaccord si les choix législatifs du gouvernement ne lui conviennent pas.

Marquer sa différence, ça a toujours été en effet la posture de l’intéressé, et ce n’est pas une surprise.

Dès février 2019, il avait pris le contre-pied du « patron Macron », en déclarant : « vous avez remarqué que moi, je fais attention à la façon dont je m’exprime », évoquant la sortie maladroite de son président quand il affirmait : « il suffit de traverser la rue pour trouver du travail ». lien

Plus tard, à l’approche des présidentielles, il avait encore marqué sa différence, lorsque Macron avait exprimé son désir « d’emmerder les non vaccinés », prenant clairement ses distances avec le chef de l’état. Lien

Pas étonnant dès lors que Macron ait voulu trucider le mouvement de Philippe, puis se ravisant en l’invitant à rejoindre « renaissance », le nouveau parti de la majorité.

Dans un premier temps, il avait mis son veto, empêchant Horizon de fusionner avec Agir, ce parti de droite au sein de la majorité, avec la volonté évidente d’assécher les finances d’Édouard Philippe.

En effet, ce regroupement aurait permis à « Agir/Horizon » de récupérer 850 000 €, manne providentielle liée à une vingtaine de députés, et les financements publics qui vont avec, puisque, pour chaque élu, l’état verse 37 000 € à leur parti.

Ce veto présidentiel a mis en colère l’ex-premier ministre, lequel ne pourra toucher d’argent public tant qu’il n’aura pas de parlementaires.

Certains on vu dans la décision présidentielle la volonté de brider les ambitions du maire du Havre, comme l’a déclaré Jean-Rémi Baudot, sur France Info. Lien

La guerre était donc déclarée entre Macron et Philippe, mais elle se termina en queue de poisson, Macron ayant besoin d’Horizon pour s’assurer une majorité lors des législatives…

On se souvient que le président de la république avait moqué son ex-premier ministre, en avril dernier en évoquant le sort de celui ci, en questionnant : « il a fumé les vapeurs du port du Havre ? ». lien

En effet, Macron 2 a besoin non seulement du Modem, le groupe cher à Bayrou, mais aussi d’Horizon pour gouverner, sauf que l’appui de ces 2 mouvements semblent être bien fragile, vu les désaccords nombreux entre eux, et Macron. Lien

Alors finalement, Macron a été obligé d’offrir 58 investitures à Horizon, et 110 au MoDem, pour s’attacher leur ralliement.

Rappelons que l’un des chevaux de bataille du MoDem est l’instauration de la proportionnelle, mesure pour laquelle Macron continue de faire la sourde oreille, (tout en promettant de l’instaurer...un jour) ce qu’a confirmé Castaner au mois de mars 2021, assurant que « les conditions n’étaient pas réunies »…

Pourtant c’était l’une des promesses qui figurait dans les engagements de campagne de la REM de 2017, et Bayrou pourrait bien finir par prendre ombrage de cette parole non respectée...lien

D’ailleurs cette « proportionnelle » a été défendue aussi par 7 des 12 candidats à la présidentielle, tandis que Macron assurant toujours d’y être favorable, ne joint pas le geste à la parole. Lien

Finalement, cette législative pourrait bien tourner au désavantage du parti présidentiel, lequel est soutenu du bout des lèvres par Philippe… et peut être plus tard par Bayrou lassé d’avaler des couleuvres.

Édouard Philippe a redit récemment qu’il ne serait pas « aux ordres » du parti présidentiel, tout en lui assurant sa « loyauté »...lien

Les 12 et 19 juin, quel lapin sortira du chapeau ?

Une majorité solide, ou fragile ?

L’avenir nous le dira, car comme dit mon vieil ami africain : « l’homme plus dur que le fer, plus solide que le roc, est aussi plus fragile que la rose ».

le dessin illustrant l’article est de Kak

Merci aux internautes pour leur aide précieuse.

Olivier Cabanel

