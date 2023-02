On entend le bruit des bottes !

Bonjour @CHALOT

« La gauche, celle dont je fais partie refuse l’alignement et participe au mouvement anti-guerre. »

Tout le problème c’est qu’en Pensée Unique - TINA -, cette gauche dont vous vous revendiquez trouve infiniment peu d’écho au niveau d’une représentation politique essentiellement vendue et soumise aux diktats néo-libéraux et atlantistes de l’€urocratie, soit « His Master Voice » washingtonienne,

... et qu’après avoir à quelques trop rares et courageuses exceptions (Michèle Rivasi, quelques timides représentants de LFI, ...) près unanimement applaudi les mesures de bâillonnement, de confinement, puis de contraintes et d’ausweiss « vaxxxinaux » infligées à nos concitoyens, cette représentation politique prétendument de « gauche » applaudit, à l’exception de quelques insoumis, les velléités bellicistes otaniennes.

Il est fort affligeant de s’aviser que les seules critiques et questionnements de fond émergeant tant sur les diktats sanitaires et d’injections géniques expérimentales €uropéens au profit de Big Pharma que sur sa soumission aux claquements de bottes atlantistes émanent essentiellement de médias, partis et hommes politiques souverainistes classés à la droite de l’échiquier politique, ce qui ne manque pas de me questionner sur le détournement de label opéré sur cette prétendue « gauche », dont le seul « progressisme » s’avère sociétal et ne concerne à peu de chose près que les très douteuses, fantaisistes et fanatiques revendications émanant des plus improbables minorités indigénistes ou genrées. ;-(

Bien à vous, en vous présentant mes respectueuses salutations !