On n’a jamais fait le procès du communisme sous Staline, comme on a fait celui du nazisme, résultat, on a Poutine

Cas d’école en psycho-sociologie élémentaire cet article !

« On voudrait en rire tellement la farce est grotesque, mais c’est si grave qu’on ne peut que s’en lamenter. » conclu l’auteur. Rire ou se lamenter de quoi ? De cet article, pardi !

Article qui embraye une posture et une rhétorique infantile, régressive, et un raisonnement « café du commerce » sur le mode du « On ». Infantile car réductible à un scénario de guignol (Médias) animant des marionnettes caricaturales en chamaille (guerre), scenario de cour de récré (le monde) où le failllot (l’auteur) pleurniche auprès du maître (juge référent d’une autorité internationale imaginaire) pour lui désigner les petits copains rivaux et bagarreurs, les fautifs qu’il aurait fallu juger et punir.

Infantile aussi car fondé sur la tautologie : si les causes passées avaient été différentes (jugées et punies) le présent ne serait pas ce qu’il est (fautif, coupable).

Sachant en psycho-lingistique que le mode du « On » troisième personne générique, est une phase reflexive du « Moi », du sujet de l’élocution, (et pas un « Nous » référentiel), on vois que l’auteur dialogue d’entrée avec lui-même, avec ses représentations chimériques sub-conscientes, dans une scène vu comme « ob-scène » stricto sensu, donc qui relève de la faute, de la transgression d’un interdit impensé.

L’histoire ne serait qu’une logique de fautes punissables qui serait aussi la faute du « père (dieu, juge) » père laxiste qui aurait eu des amours coupables (avec des tiers qui ne serait pas moi)

Voilà le désastre moral affectif et intellectuel, l’effondrement, le ravage de la propagande infantilisante, qui entretien la complaisance dans le bavardage compulsif, les dialogues des sourds de confrontations narcissiques addictives.