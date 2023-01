OQTF : une farce tragique !

L'union Européenne a préconisé que le fait de rentrer en Europe clandestinement ne fasse pas l'objet d'une condamnation, et d'un renvoi immédiat.

On accepte que ce soit les clandestins qui décident de l'immigration en France. Notre président qui n'est souverainiste que pour l'Europe se rallie allègrement à ces directives.

Pourtant, c'est bien Emmanuel Macron qui avait promis 100 % d'exécution des OQTF en octobre 2019.

C'est bien aussi le porte-parole du gouvernement Olivier Véran qui le 23 octobre dernier a maintenu l’objectif d’exécuter la totalité des OQTF.

On sait ce que valent ces promesses.

Les chiffres de cette vague migratoire clandestine et incontrôlable sont ahurissants

Darmanin évaluait à 700.000, les personnes sans titre de séjour, chiffre confirmé par le député renaissance Grelier récemment.

Selon un rapport du Sénat, sur le premier semestre de l’an dernier, le taux d'exécution n’était que de 5,6% – trois fois moins qu’il y a dix ans.

Les Français connaissent car ils les subissent, les conséquences de la non application de ces mesures d'éloignement, et aussi cette incapacité à contrôler les entrées.

Ce laxisme, ce manque de courage politique, ou cette idéologie immigrationniste s’apparentent à une « non assistance aux Français en danger ».

L'immigration incontrôlée, clandestine donc incontrôlable est on le sait génératrice d'exactions qui vont des faits de délinquance, au meurtre, viol et actes de barbarie de la part d'une partie de cette immigration ingérable.

De semaine en semaine la liste des victimes d'étrangers clandestins et sous le coup d'une OQTF non appliquées s'allonge.

Souvenons-nous des faits les plus graves

-le Rwandais qui a assassiné le père Olivier maire à qui on avait signifié 3 OQTF

-le Kosovar violeur d'une jeune femme de 20 ans qui lui avait 2 OQTF

-L'Algérienne qui avait commis l'horrible assassinat de LOLA et qui était sous le coup d'une OQTF.

-L'Algérien qui a tenté d'assassiner six personnes Gare du Nord.

Puis la liste interminables d'agressions de tous types commises par des étrangers en situation irrégulière. Liste allongée par les MNA souvent faux mineurs entrés clandestinement et qui sont coupables d'un nombre d'exactions impressionnant dans les grandes villes.

D'après le parquet de Paris, 75 % des mineurs jugés sont des ''mineurs'' étrangers.

Le Gouvernement a également révélé que les étrangers représentaient 24 % de la population carcérale en 2020, alors qu'ils ne sont que 7,4 % en France

Le pouvoir ne peut plus nier les évidences, ni le chiffre exponentiel de la délinquance criminelle, ni son lien avec l'immigration.

Macron : le 26 octobre, sur France 2 : On ne peut pas ne pas voir que la moitié au moins des délinquants, des faits de délinquance qu’on observe (à Paris), viennent de personnes qui sont des étrangers, soit en situation irrégulière, soit en attente de titre de séjour.

On pourrait être enclins à penser, car on fait tout pour nous le faire croire, que nos frontières sont incontrôlables et que le renvoi des clandestins est impossible.

C'est faux !

En vérité d'autres pays ont su trouver des parades diverses.

L'Allemagne exécute 55% d’obligations de quitter le territoire, et la moyenne européenne est de 33%.

D'autres pays dont le Danemark ont mis en place une politique ferme d'immigration , restriction drastique des flux, et exigence d'intégration qui font consensus au sein des partis politiques.

Réduction des flux d’immigration de 28% depuis 2014, chute du nombre total des demandes d’asile de 82%

Nombre de pays aussi externalisent les demandes d'asile.

Mais en France l’OQTF n’est qu’une invitation à partir largement laissée à l’appréciation et au bon vouloir de l’intéressé. Les pouvoirs successifs de sont ligotés eux même en accumulant des règles paralysantes.

Nous avons multiplié les appels d'air en donnant aux migrants même clandestins des droits et des avantages supérieurs à ceux donnés par tous les pays européens.

Avantages incomparables et règles d'expulsion inexistantes font le bonheur et la richesse de passeurs et de la France la destination idéale pour le trafic d'êtres humains.

Combien de temps les Français vont-ils supporter cette situation angoissante, ces mensonges à répétition, ce laxisme permanent. Certains sondages montrent une quasi égalité entre la soumission, la résignation, et l'esprit de révolte.

Quel sentiment finira par l'emporter ?