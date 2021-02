Organisation de la révolte citoyenne, (trans-partis et pacifique) contre l’actuelle politique sanitaire anti-Covid

Merci aux 23.000 signataires de la pétition « Sauver des vies ET notre économie » et pour les nombreux commentaires et courriers de soutien (un demi-millier). Au lieu de répondre individuellement comme je l’ai fait avec soin sur le site de débat Agoravox pendant 10 ans, m’autorisez-vous à vous répondre collectivement cette fois-ci ? En échange, j’éviterai d’oublier vos remarques ou questions et soignerai mes réponses par plusieurs articles. Ma boite email demeure disponible pour un rappel. Comme d’habitude, le site de débat Agoravox (réputé ne pas faire de cadeaux) vous permet de me tirer les oreilles en public si besoin.

=================

.

Une question revient souvent :

Y a-t-il un groupe politique derrière cette campagne de signatures ?

La réponse est clairement et statutairement NON.

.

Comme le savent déjà mes fidèles lecteurs, j’ai de solides opinions sur un grand nombre de sujets, y compris sur des dossiers difficiles, mal traités ou non traités par les députés (ex. : le scandale du pacte de Marrakech signé en catimini par la France et qui a révolté la majorité des pays européens, l’insuffisant encadrement réglementaire et fiscal des spéculation financière toxique à base de produits « dérivés », l’injuste énorme trou dans le filet des retraites des travailleurs précaires, l’urgente démocratisation d’institutions européennes à rendre plus souples et plus efficaces (sans unanimisme paralysant), etc., etc.

.

Cependant, le mouvement « des Bouquets » à l’initiative de cette pétition-révolte citoyenne s’est déclaré dès le départ comme indépendant, trans-partis, non politicien, avec l’ambition d’aider concrètement le pays AVANT l’échéance électorale de 2022.

.

1°) La révolte citoyenne et pacifique proposée par le MdB a un objectif et un cadre très clair, ferme, bien défini à l’avance, évitant les orientations et les mots d’ordre déviants ou hors sujet : Nous voulons changer la politique sanitaire anti Covid et donc changer les cadres défaillants dans et autour du Ministère de la santé. Les appels à changer d’arbitre de foot ou de rugby, de Président de la République ou de pape, se font en dehors de l’action statutaire trans-partis MdB.

.

2°) Le MdB est une association 1901 de fait, sans dépôt préfectorale, sans oligarchie directoriale politique ou médicale, sans conflits d’intérêts. Aucun appel pour un parti ou un candidat, y compris si ceux-ci s’affichent électoralement comme signataires ou sympathisants.

.

3°) Chaque quartier, chaque commune et département organise comme il veut son action militante, avec dépôt ou non en préfecture, dans le strict respect de l’appel au bon sens d’octobre 2020 titré « Stop au dictat de l’incompétence » et de la pétition « Sauver les vies ET notre économie » publiée et signée par les internautes.

.

4°) Parce que c’est un mouvement se voulant trans-partis, les groupes locaux actifs et organisés s’efforcent de démontrer leur indépendance et leur pluralisme politique dans chacun de leurs conseils locaux.

.

5°) Aucune cotisation locale, aucun fichier et don local ne remonte au niveau national.

.

6°) Les dons seront incités à être matériels ou orientés vers des dépenses militantes précises et concrètes (imprimerie, ballons, gonfleurs électrique, hélium, badges, fleurs, etc.). Les dons en numéraire sont enregistrés en vue d’une déduction fiscale par une ou plusieurs structures bénévoles spécifiques, transparentes, sous web-contrôle des donateurs.

.

L’enfer étant pavé de bonnes intentions, ce cadre statutaire original et hyper décentralisé a pour objet d’éviter les noyautages, manipulations et récupérations qui ont tant nuis à la cause des « Gilets jaunes ».

.

Pour être parfaitement compris, voici trois exemples :

.

Aux manifestants venus vous rejoindre en criant « Conseil scientifique tiré au sort ! », « députés tirés au sort ! », « Macron démission ! », etc., etc., faites leur savoir, pacifiquement mais sans relâche, qu’ils se sont trompés de manif, qu’en sus de son ordre du jour, le mouvement « des Bouquets » respecte l’esprit et la lettre de nos fragiles institutions républicaines.

.

Aux CRS caillassés par les provocateurs, même si votre groupe a été choqué par un pétard de dégagement ou se retrouve les yeux rougis par un tir de gaz lacrymogène, vous continuez à leur donner vos petits bouquets de fleurs symboliques !

.

Si vous apercevez à nouveau des blacks blocs brisant les vitres d’une voiture de police, jetant des cocktails Molotov à l’intérieur et empêchant les occupants d’en sortir, votre groupe témoin s’honorera de tenter de retirer les bâtons des mains des agresseurs, d’extraire les policiers hors de la voiture en flamme (voire de confisquer les appareils photo et vidéo des traditionnels dix ou trente journalistes amateurs ou professionnels refusant d’aider au sauvetage).

.

NB /

Comme d’habitude, texte à diffuser autour de vous

pour le compléter et l’améliorer avant envoi sur le site de la pétition :

remy_ronald@yahoo.fr

Remy ronald agoravox.fr