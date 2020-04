Osons porter le vrai masque

Nous sommes entrés dans une nouvelle ère, inconnue pour la plupart d’entre nous mais bien déjà profitable pour d’autres. Alors que notre gouvernement français nous a démontré son irresponsabilité totale face à la pandémie du COVID-19, par le manque de masques notamment, force est de constater que le résultat escompté du confinement est une aubaine pour ceux qui ont réussi à nous ôter toute liberté. Les violences générées par la crise des gilets jaunes en 2018 et 2019 à la limite parfois de l’ingérable pour nos services de police et de notre gouvernement se sont vues basculer par des actions répressives du feu vert accordé à nos policiers de l’utilisation massive de flash ball, de lacrymogènes, et de pouvoir taper sur le peuple s’il le faut. L’interdiction de manifestations sur certaines rues de Paris annonçaient déjà les prémices d’un horizon anti démocrate. Tout secteur d’activité a fini par rejoindre le mouvement des gilets jaunes notamment celui des soignants pour dénoncer leur manques de moyens matériels et humains pour faire face aux malades dans leur quotidien. Comment ce personnel qui se faisait mépriser par nos dirigeants voire taper dessus comme l’ont mis en images certaines vidéos peut accepter de se faire applaudir aujourd’hui sur leur gestion du COVID-19 ? Comment ce gouvernement peut oser retourner sa veste quand ça l’arrange ? Et en même temps c’est ce qu’il a toujours su faire depuis la nuit des temps. La réforme des retraites a été elle aussi un amplificateur des mouvements sociaux avec l’application du 49.3 et qui finalement a été suspendue mais nous en reparlerons ultérieurement quand la crise du COVID-19 sera terminée.

L’arrivée de ce virus invisible, imprévisible a plongé le pays de manière brutale dans la peur, dans le silence où la nature a pu enfin reprendre ses droits. Les médias ont su largement jouer sur la peur en évoquant le seul sujet en boucle du coronavirus sur toutes les chaînes d’infos. Mais comme l’a préconisé Didier Raoult a plusieurs reprises « Arrêtons d’avoir peur ». Car oui et je rajoute la peur vous tuera. De quoi devrions-nous avoir peur aujourd’hui ? De ce virus qui a fait un peu moins de 16000 morts soit un taux de mortalité de 0.024 % à l’échelle nationale de notre pays, et pour la majorité mortel pour les personnes âgées de plus de 70 ans. Ou de tout ce que le gouvernement profitant de cette aubaine mettra en place pour agir contre nos libertés ? Tracking, puces, le contrôle absolu des populations ? Il est temps de prendre conscience que le monde dans lequel nous sommes à présent entré ne pourra pas avoir d’effet rétroactif sur ce que nous vivions avant. Le scandale qu’a pu généré le nombre de morts en EHPAD environ 1/3 du bilan de morts en France n’a pu que démontré l’inhumanité du gouvernement à avancer de ne pouvoir dire adieu aux mourants lâchant leurs derniers soupirs. Alors oui l’argument avancé était de protéger les familles aux contacts de ces mourants atteints du COVID-19 mais il tenait avant tout à anticiper sur l’apport de masques et des gestes barrières pour pouvoir se présenter en EHPAD. Sans compter les patients euthanasiés avec le tri qu’il a fallu faire par manque de respirateurs sur recommandation du président de « traiter les cas les plus urgents ». Comment est-ce possible de choisir que qui vivra de ceux qui ne vivront plus ?

Didier Raoult a prouvé l’efficacité de l’hydroxychloroquine contre le COVID-19 créant des polémiques tout genre et où nous attendons à ce jour l’autorisation des médecins pour prescrire les ordonnances dans les cas les moins sévères. Nous sommes encore en attente des tests DISCOVERY pour faire valoir son efficacité.Que font nos dirigeants ? Le sujet des masques qui est encore aujourd’hui la honte de notre état de n’avoir pu faire face à cette pandémie pour cause l’irresponsabilité de notre gouvernement a démontré que notre pays est à l’heure sous développé, le deuxième pays après les Etats Unis a avoir eu un taux de mortalité le plus élevé. Et il est vrai que les crises sont révélatrices de l’état d’un pays et nous avons le palmarès d’être 6ème puissance mondiale ? Nous ne sommes aujourd’hui qu’une pauvre France et ce n’est malheureusement que le début. Les conséquences socio-économiques n’ont pas tardé à se manifester comme de nombreuses familles rencontrant des difficultés à se nourrir, pour seule réponse de Macronavirus d’obtenir dans les jours à venir une aide exceptionnelle, qui comme toujours ne seront que des restes de miettes. Les millions de faillites d’entreprises que nous comptabiliserons avec un taux de chômage exponentiel, les cafés et les restaurants qui représentaient pour beaucoup le seul lieu de convivialité et d’échanges, mettront la clé sous la porte. L’occasion rêvée des dirigeants de pouvoir jouer sur le confinement pour supprimer les contacts sociaux. Car oui on ne pourra plus parler autour d’un verre des prochaines manifestations qui auront lieu après le déconfinement, seuls les réseaux sociaux permettent pour l’instant de maintenir ces échanges. Et nous ne sommes pas à abri non plus de la prononciation de Macron de l’article 16 de la Constitution en cas de retour des gilets jaunes ou autre groupuscule bien en forme après s’être bien reposés pendant le confinement.

Quant à sa dernière allocution, Macron a abordé que le confinement serait prolongé jusqu’au 11 mai mais après ? Pourquoi donner une lueur d’espoir aux familles pour la reprise d’école de manière progressive alors que beaucoup pensent cela prématuré et irresponsable sachant que les masques ne sont pas encore là ? Parce que la douche sera bien froide j’en suis convaincue. Il n’y aura pas de reprise d’école. Le cas de coronavirus en détention du fait de l’absence de masques a fait exploser les détenus où la tension était très palpable proche des mutineries qui ont eu lieu dans certaines maisons d’arrêts d’Italie. Belloubet a ainsi relâché près de 8000 détenus et où 8000 de plus attendent leur libération. Sur les premiers 8000 détenus, 140 fiché « S » ont été relâché, comment est-ce possible de relâcher des détenus potentiellement dangereux avec le risque exponentiel que les attentats terroristes reprennent de plus bel ? Sur quels critères sur détenus ont réellement été relâché ? Certains réalisateur de films de science fiction ont été assez visionnaire en la matière où le film « Contagion » illustre parfaitement notre triste réalité. Prochain épisode le film « La Purge » « Equilibrium » ? La « casa de papel », série espagnol rachetée par Netflix a connu un succès mondial, avec son fameux masque symbole de la Résistance. Avec ce masque où l’on ne vous reconnaît pas, il est un vrai symbole de rébellion contre ce système qui nous tuera tous, OSONS PORTER CE VRAI MASQUE pour que notre monde change, car n’oubliez jamais que le pouvoir est entre vos mains. Je compte sur vous.