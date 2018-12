Où va l’argent de nos impôts ? C’est la question qui est actuellement soulevée à haute voix par les gilets jaunes, une question qui concerne les travailleurs et la classe moyenne dans leur ensemble.

A l’heure où le gouvernement attend enfin les gilets jaunes, après 3 semaines de refus de changer de cap, il propose en début de semaine un moratoire, une période de 6 mois, avec l’objectif d’affaiblir voire diviser le mouvement des gilets jaunes. Les gilets jaunes ainsi que leurs sympathisants réclament des mesures fortes dans la durée. Déjà les grands médias nous présentent le coût du moratoire qui est estimé autour de 2 milliards d’euros tout en tentant de nous culpabiliser en arguant que cette mesure fait accroître la dette publique ! Quelles manœuvres minables de la part des hommes politiques et des grands médias, ainsi que de la part des représentants de l’oligarchie financière ! L’argent pour faire correctement et surtout équitablement fonctionner notre Etat existe. Il n’est pas du tout nécessaire de « voler » l’argent dans les poches des travailleurs ni de la classe moyenne.



Cet article va démontrer où vont nos impôts et où le gouvernement doit, je répète, DOIT chercher l’argent, en supposant que les intérêts de la dette soient légitimes, ce qui n’est pas le cas.



En introduction, un effrayant constat, celui que les dotations de l’Etat (services publics) s’effondrent en même temps que les impôts des collectivités locales explosent (voir le graphique).

Les chiffres clés des collectivités locales en milliards d’euros :



Source : https://www.capital.fr/economie-politique/gaspillages-impots-comment-les-elus-locaux-nous-enfument-1292781

Imposition : la France est championne du monde !

https://fr.irefeurope.org/Publications/Articles/Imposition-la-France-est-championne-du-monde



La moitié de notre temps est consacrée à servir l’Etat

Les Français se voient prélever 48% de leurs revenus chaque année sous prétexte que l’Etat est plus à même de savoir allouer ces sommes que l’individu lui-même. Notre travail est donc pour moitié absorbé par l’Etat.

https://fr.irefeurope.org/Publications/Articles/Imposition-la-France-est-championne-du-monde



Graphique datent de 2017

Coût d'un ministre en France : 17 millions d'euros par an

Source 1 : https://www.nouvelobs.com/politique/election-presidentielle-2012/20120130.OBS0177/rene-dosiere-un-ministre-coute-17-millions-d-euros-tout-compris.html



La facture d'un ministre, le budget de l'Elysée, le prix de la Garden Party...

Source 2 : https://www.nouvelobs.com/politique/election-presidentielle-2012/20120131.OBS0186/la-facture-d-un-ministre-le-budget-de-l-elysee-le-prix-de-la-garden-party.html



Des budgets colossaux

260 millions de dollars pour la Maison Blanche. 100 millions d'euros pour l'Élysée. L'ancien vice-président de l'Assemblée nationale René Dosière fut le premier à oser demander des comptes sur le budget de l'Élysée. C'était en 2001. Aujourd'hui, le député de l'Aisne est devenu le spécialiste de l'épluchage du budget élyséen et sort son cinquième livre sur le sujet, “Argent, morale, politique**”. "Quand j'ai commencé à m'intéresser à la question, j'ai découvert qu'il n'y avait aucune comptabilité à l'Élysée, on y dépensait l'argent public de manière privée."

source : http://www.pointdevue.fr/people/chefs-detat-un-train-de-vie-au-sommet_250.html



Sous la présidence de François Hollande, la France avait deux fois plus de ministres que l’Allemagne !

source : https://www.contrepoints.org/2013/01/26/112612-la-france-a-deux-fois-plus-de-ministres-que-lallemagne



Et voici la « crème de la crème » des dépenses publiques qui sont les intérêts de la dette publique qu’on nous fait injustement payer.



Ces 50 milliards € d’impôts destinés à payer les intérêts de la dette publique qui nous sont prélevés annuellement à travers nos impôts et qui finissent sur les comptes bancaires des riches.



La dette publique est devenue depuis 30 ans l'argument principal de la pensée néolibérale pour justifier le refus d’un bon nombre de projets d’investissement public.



La charge d’intérêt de la dette s’élève à 46,1 milliards € en 2017 – mais le montant varie selon les années.

Source : https://www.la-croix.com/Economie/France/Pourquoi-dette-publique-francaise-frole-100-PIB-2018-09-28-1200972278



Les charges de la dette publique se sont élevées à 55.5 Mds d'Euros soit 5.5% du total des recettes en 2011.

http://france-inflation.com/dette_publique_france_1950.php

L’origine de la dette publique

La loi N° 73-7 du 3 janvier 1973 sur la Banque de France est une loi française, qui modifie le statut de la Banque de France et précise notamment les conditions autorisant l'État à emprunter à la Banque de France. Cette loi est également appelée « loi Pompidou-Giscard » ou « loi Pompidou-Giscard-Rothschild », ou « loi de 1973 ». Bref la loi force l’Etat à emprunter l’argent pour les investissements publics à des banques privées qui évidemment demandent des intérêts élevés, en tout cas dans le passé. Avant l’application de la loi du 3 janvier 1973, la Banque de France prêtait l’argent aux collectivités locales à taux 0% ou infiniment bas ! Cette loi va à l’encontre de l’intérêt public, favorisant l’intérêt privé, celui des riches et ultra-riches.



Cette loi a été élaborée à l'initiative conjointe du gouverneur de la Banque de France, Olivier Wormser, et du ministre de l'Économie et des Finances, Valéry Giscard d'Estaing. Ces dernières années, la loi du 3 janvier 1973 est au cœur d’un débat sur l’endettement public et la création monétaire.

Cette loi a été également adoptée / transcrite dans les traités de l’U.E. . Tout d’abord dans l’article 104 et plus tard réécrit à l’article 123 du TFUE, étendant cette escroquerie au profit des banques privées sur l’ensemble des pays de l’UE.

Depuis 1974, aucun budget de l'Etat français n'a été à l'équilibre !

Ces 50 milliards d’euros extorqués des poches des travailleurs et de la classe moyenne par l’Etat français à travers nos impôts iront directement dans les poches des riches !



Emmanuel Todd (Démographe, historien, politologue et essayiste) :

« L'impôt (qui sert à payer les intérêts de la dette publique), cet argent ramassé autoritairement, l'impôt étatique, sert à extraire de l'argent aux contribuables qui ira aux riches, donc l'Etat est complice des riches. »

« La dette publique est un truc formidable pour les riches ! »

Emmanuel Todd



A-t-on payé 1.400 milliards d’intérêts sur la dette depuis 1979 ?

Nous avons refait le calcul avec les comptes nationaux de l’INSEE, 1.350 milliards d’intérêts versés depuis 1979. La dette, elle-même, atteignait 2.147 milliards au début de l’année 2017. Et cette explosion est due en partie, c’est exact, au poids des intérêts. Car chaque année depuis que l’État est en déficit, donc depuis 1975, il emprunte sur les marchés (chez des riches qui prêtent à l’Etat français), pour payer ses dépenses courantes.

http://www.europe1.fr/emissions/le-vrai-faux-de-l-info2/a-t-on-paye-1400-milliards-dinterets-sur-la-dette-depuis-1979-3297800

Écotaxe : la Cour des Comptes épingle un gaspillage de 11 milliards.

Les magistrats ont passé au crible les comptes publics et ont relevé, entre autres, la gabegie qu'a été l'écotaxe.

Source : https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/ecotaxe-la-cour-des-comptes-epingle-un-gaspillage-de-plusieurs-milliards-7787134937



Les doublons de l’Etat en région épinglés par la Cour des Comptes :

Les Sages de la rue Cambon pointent les lacunes du transfert des compétences aux collectivités territoriales dans un rapport rendu lundi 11 décembre sur les “services déconcentrés de l’État”. La Cour des comptes critique les nombreuses structures en doublons et invite l'Etat à clarifier ses missions.

https://www.capital.fr/economie-politique/les-doublons-de-letat-en-region-epingles-par-la-cour-des-comptes-1260424



La Fondation Louis Vuitton épinglée par la Cour des Comptes

https://www.capital.fr/economie-politique/la-fondation-louis-vuitton-epinglee-par-la-cour-des-comptes-1317638



La loi Aillagon, en vigueur depuis 2003, permet pour les entreprises, via le mécénat, d'obtenir des réductions de l'impôt sur les sociétés. Selon la Cour des comptes, la Fondation a bénéficié de "518,1 millions d'euros pour les onze premiers exercices, soit 47,1 millions d'euros par an en moyenne", comme le relaie Le Monde.

https://www.lemonde.fr/economie/article/2018/11/28/mecenat-la-cour-des-comptes-critique-l-absence-de-controle-de-l-etat_5389770_3234.html



La Cour des Comptes pointe du doigt la fin de gestion du quinquennat Hollande : "le changement de majorité à partir de l'été 2017 n'a pas empêché la hausse de la dépense des différents ministères d'atteindre pour l'année 10,6 milliards d'euros (+4,8%) hors dette et pensions", rapporte le quotidien.

http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2018/05/20/97002-20180520FILWWW00034-la-cour-des-comptes-pointe-du-doigt-les-depenses-de-l-etat.php

"Les dépenses fiscales poursuivent leur progression et échappent aux politiques de maîtrise affichées (...), la dette continue à progresser", indique le rapport cité par Le Monde. Et ce, alors même que l'Etat a bénéficié d'un contexte économique dynamique. Enfin, le rapport critique des dispositifs qu'il accuse de contrevenir aux "bons principes de gestion budgétaire", notamment les programmes d'investissement d'avenir, selon le quotidien.

La dette publique de la France au sens de Maastricht a augmenté de 5,2 milliards d'euros au deuxième trimestre 2018 pour s'inscrire à 2299,8 milliards d'euros. Elle reste toujours légèrement en dessous du seuil symbolique des 100%.

La dette publique de la France au sens de Maastricht frôle les 100% du PIB. Après avoir atteint 97,6% au premier trimestre 2018, elle s'élève au deuxième trimestre à 99% du PIB, selon les données publiées par l'Insee. Le montant a été corrigé ce trimestre pour tenir compte de la décision de l'Institut d'intégrer à la dette publique celle de SNCF Réseau, pour 39,4 milliards d'euros.

http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2018/09/28/20002-20180928ARTFIG00082-la-dette-publique-de-la-france-atteint-99-du-pib.php

Je ne liste pas ici les éléments du train de vie de M. et Mme Macron … frais de maquillage, coiffeur, etc. Cela a déjà été fait dans divers articles par d’autres contributeurs sur Agoravox.

Il faut aussi dire que le gouvernement actuel est complice de l’optimisation fiscale qui dérive massivement vers la fraude fiscale voire l’évasion fiscale. Comme ces impôts manquent dans la caisse de l’Etat, il se sert dans nos poches.

La fraude fiscale atteint 100 milliards d'euros par an, selon un rapport dévoilé jeudi 13 septembre 2018 par "Marianne"

http://www.europe1.fr/economie/la-fraude-fiscale-atteint-100-milliards-deuros-par-an-selon-un-rapport-3755717



Selon cette étude réalisée tous les cinq ans, ce montant est supérieur de 20 milliards à celui relevé dans le dernier rapport en 2013.

Selon les auteurs du rapport, l'explication est à chercher notamment du côté du manque de personnels. "3.100 emplois ont été supprimés dans les services de contrôle fiscal depuis 2010", dénonce Vincent Drezet, avant de rappeler : "Seule une véritable volonté politique en matière de lutte contre la fraude fiscale doit donc inverser cette logique qui affaiblit le contrôle fiscal".

Coût de la lourdeur administrative

J'estime que la lourdeur administrative en France est proche de celle de l’Italie et je pense qu’elle nous coûte certainement quelques dizaines de milliards d'euros par an (je n’ai pas trouvé les chiffres)

Chez notre voisin l’Italie : la bureaucratie coûte 33 milliards d'euros par an !

https://www.lesechos.fr/18/12/2017/lesechos.fr/0301036070128_ca-se-passe-en-italie---la-bureaucratie-coute-33-milliards-d-euros-par-an.htm

Sans oublier que :

La bureaucratie en entreprise tue la productivité

https://www.capital.fr/votre-carriere/la-bureaucratie-en-entreprise-tue-la-productivite-1306233

La complexité et la bureaucratie participent du déclin français

http://archives.lesechos.fr/archives/cercle/2016/04/24/cercle_156387.htm

400 000 normes, 11 000 lois, statuts, précautions… La surenchère administrative étouffe l’économie française. Véritable « impôt formulaire », c’est aussi un état d’esprit, qui entrave l’initiative et la compétitivité.

https://www.challenges.fr/france/cette-bureaucratie-francaise-qui-nous-tue_22339

Notre appartenance à l’UE nous coûte aussi très cher

Le fait de faire partie de l'U.E. ne simplifie pas la lourdeur administrative bien au contraire :

Bruxelles, c'est-à-dire la Commission européenne, fait figure d'épouvantail de cette campagne des élections pour le Parlement européen, affublée d'une image de monstre froid, bureaucratique, indifférent à la souffrance des peuples. Mythe ou réalité ? Les Pères fondateurs de l'Europe moderne, en particulier Jean Monnet et Robert Schuman, dans les années 1950, voulaient bâtir une Europe des peuples, destinée « à leur rapprochement toujours plus grand ». Le rejet populaire des institutions européennes qui s'exprime dans tous les sondages, l'abstention aux élections du Parlement européen et la montée du vote protestataire, marquent un demi-siècle plus tard l'échec de cette belle ambition.

http://www.lefigaro.fr/vox/politique/2014/05/22/31001-20140522ARTFIG00397-la-commission-europeenne-un-monstre-froid-et-bureaucratique.php



La France est contributeur net de l'U.E. !

Alors quand vous lisez sur les panneaux publicitaires installés sur des chantiers : « Ici c’est l’Europe qui investit », il s’agit en réalité de nos propres impôts !



La contribution de la France au budget de l’U.E., hors ressources propres traditionnelles (RPT), devrait s’élever à environ 153,3 milliards d’euros pour l’ensemble de la période 2014-2020 soit 21,9 milliards d’euros en moyenne par an. Elle va donc avoir à supporter une augmentation d’environ 25,9 milliards d’euros par rapport à la précédente programmation pluriannuelle portant sur 2007-2013, soit + 3,7 milliards d’euros en moyenne par an.

https://www.upr.fr/actualite/scandale-cache-financement-par-la-france-des-rabais-europeens-verses-aux-pays-les-plus-riches/

La proposition du nouveau budget de l’U.E. pour la période 2021-2027 est tout simplement ahurissante [1]. La Commission européenne propose d’augmenter le budget de 192 milliards d’euros, le faisant passer de 1 087 milliards d’euros à 1 279 milliards d’euros, soit une hausse de 18% !

https://www.upr.fr/actualite/europe/le-nouveau-budget-de-lue-une-nouvelle-trahison-de-nos-interets-nationaux-et-un-cout-dappartenance-a-lue-qui-ne-cesse-dexploser/



Rappelons qu’en 2016 la France a donné 20,5 milliards d’euros à l’UE (19,5 milliards d’euros directement et au minimum 1 milliard d’euros de droits de douanes qui ont été ponctionnés pour faire baisser artificiellement la contribution apparente des États membres), laquelle lui en a restitué 11,3. Cela donne une perte nette de 9,2 milliards d’euros [3]. Pour donner un ordre de grandeur qui parle mieux, c’est 26 millions d’euros par jour donnés en pure perte à l’UE !

https://www.upr.fr/actualite/europe/le-nouveau-budget-de-lue-une-nouvelle-trahison-de-nos-interets-nationaux-et-un-cout-dappartenance-a-lue-qui-ne-cesse-dexploser/



En se basant sur ces informations, on peut en déduire que pour l’ensemble de la période 2014-2020, la France subira certainement une perte nette d’environ 70 milliards d’euros !

En conclusion, pour répondre à la question : Où va l’argent de nos impôts ?

Cet article fournit les nombreuses preuves qu’une grande partie de l’argent des impôts et taxes est mal géré et que la politique fiscale est faite pour remplir voire sur-remplir la poche des riches voire ultra-riches, les grandes voire les très grandes fortunes. Le fait que ces ultra-riches échappent à la plupart des impôts est lié à la complicité de nos hommes politiques qui ne combattent pas fermement l’évasion fiscale (paradis fiscaux offshore). Ce ne sont pas les hommes politiques qui gouvernent le monde voire la France, c’est le monde de la finance qui gouverne le monde, la France, ayant pris le contrôle sur nos hommes politiques en France, dans l’UE, dans le monde.

Goldman Sachs, la banque qui dirige le monde from Anonymax on Vimeo.

Toujours plus de richesse et plus de milliardaires dans le monde

https://www.lemonde.fr/argent/article/2018/10/30/toujours-plus-de-richesse-et-plus-de-milliardaires-dans-le-monde_5376353_1657007.html

Selon une étude publiée le 26 octobre par la banque suisse UBS en partenariat avec le cabinet PwC, la fortune des 2 158 milliardaires de la planète a augmenté de 19 % en 2017, pour atteindre 8 900 milliards de dollars (7 829 milliards d’euros).



Au début du mois de mars 2018, on comptait 2 208 milliardaires !

Le nombre de milliardaires mondiaux continue d’enregistrer un nouveau record avec 2.208 personnes réparties dans 72 pays !

https://www.lecourrier.vn/classement-des-milliardaires-mondiaux-2018-quatre-representants-vietnamiens/456659.html

Pour comparaison : En 2004 il y avait 691 milliardaires et le nombre est passé à 2.208 milliardaires sur la planète en 2018. C’est 259 de plus que l’année dernière, selon le trente-deuxième classement annuel établi par Forbes, le grand titre de la presse économique américaine. Ils possèdent, à eux seuls, 7.500 milliards d’euros. C’est, tenez-vous bien, 18% de plus que l’année dernière.

http://www.rtl.fr/actu/international/la-france-compte-40-milliardaires-selon-forbes-7792528008

10 milliardaires français se partagent les grands médias et quotidiens.

https://www.youtube.com/watch?v=41lAe0mgjjU

La classe moyenne pourrait disparaître d’ici 2050, selon des économistes

https://www.businessbourse.com/2017/12/21/la-classe-moyenne-pourrait-disparaitre-dici-2050-selon-des-economistes/

Si vous avez le temps, je vous conseille de regarder la vidéo suivante en entier (un média libre) puis faites la comparaison avec les »informations« qu’on nous présente à la télévision !





Ps. :

Un message aux gilets jaunes :” Ne lâchez rien !”