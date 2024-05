Oui, nous sommes en démocratie…

Qu’un Président, censé n’être que « le représentant du peuple », puisse se permettre d’imposer à ce dit peuple des mesures, contre son avis général, est révélateur d’une démocratie dévoyée, pour ne pas dire perdue. De même, qu’il puisse décider seul de l’entrée en guerre, fût-elle larvée, contre un pays qui ne nous a pas attaqués, sans consulter le peuple par référendum, est strictement anormal. Sarkozy avait rejoint l’Otan à sa seule initiative et en 2005, quand la majorité des Français avait voté « Non » au traité européen, nos députés ont voté « Oui » au parlement, et la volonté populaire est passée à la trappe ! Dans notre belle démocratie, les dirigeants peuvent donc s’assoir sur les référendums et la volonté populaire, cela montre bien que tous les cinq ans on organise une mascarade pour faire croire que nous sommes en démocratie… et que c’est nous qui décidons, alors que tout est déjà joué. Aucun des candidats qui peut prétendre être élu ne peut remettre en cause ces principes, sinon, il ne parviendra pas au deuxième tour… c’est comme ça. On a seulement l’illusion du choix, mais l’on ne décide de rien. Sans être devin, je peux vous prédire ce que fera, ou plutôt ne fera pas le prochaine, ou prochaine, président de la République :

Il ne remettra pas en cause la main mise de nos oligarques sur tous les leviers de l’économie et de la finance.

Il ne permettra pas la pluralité de l’information, tous les médias resteront aux mains de ces mêmes oligarques.

Il ne nous demandera pas notre avis pour savoir si l’on veut sortir de l’Otan ou de l’UE.

Et notre système économique sera toujours le capitalisme.

La politique est un métier, les différentes postures sont pour l’essentiel des farces. Ces personnes rentrent en politique avant l’âge de 25 ans et à 80 ans elles sont toujours là ! C’est un jeu de dupe, pas la peine d’avoir des convictions, il faut seulement saisir les opportunités et rendre les bons services aux bonnes personnes. Dire vraiment ce que l’on pense peut mettre fin à sa carrière. C’est pour cela que sur l’Ukraine il y a consensus. C’est pour cela qu’il ne faut pas informer, mais affirmer et répéter sans cesse ce que l’on nous vend comme des vérités absolues. Les journalistes sont devenus des bateleurs de foire.

La caste politique fait mine de s’entredéchirer, et rejette alternativement les responsabilités sur ceux qui sont au pouvoir, en évitant bien de le renverser, et les imite dans le fonctionnement et les orientations sitôt qu’elle les a remplacés. Je m’appuie pour dire cela sur les diverses motions de censure déposées contre le gouvernement de Macron qui ont toutes échoué parce que, chacun leur tour, RN, LR… et LFI ont refusé de s’associer aux autres pour ceci ou cela ; « on ne vote pas avec… », « on diverge trop sur… » etc… En réalité, ramener les politiciens devant les électeurs risquait de faire perdre des députés, ce que personne ne voulait … Résultat : Macron dirige le pays avec moins de 20% des électeurs !

Je crois qu’il est grand temps de changer la politique dans ce pays et d’avoir « de vrais représentants du peuple pour le peuple », élus et révocables, obligés de rendre compte régulièrement devant leurs électeurs qu’ils sont censés représenter, et non des politiciens de carrière soumis à leurs ambitions et aux pressions de lobbys et dont la fonction première est d’assurer leur réélection. Les élus sont à notre service et non l’inverse !

Qui sont les Vrais « Représentants du Peuple pour le Peuple » ? combien y a-t-il de salariés ou d’étudiants dans les diverses assemblées ? Pourtant ce sont les catégories les plus nombreuses dans la population française. Comment se fait-il que nous sommes représentés par des gens qui justement ne nous représentent pas ? Comment est-il possible d’avoir un premier ministre qui n’a jamais travaillé de toute sa vie ? Les hommes politiques ne font pas partie du peuple, ils ne savent pas comment le peuple vit, ils sont complètements déconnectés des problèmes du quotidien auquel le citoyen est confronté tous les jours… mais malheureusement ce n’est pas près de changer, la grande majorité de la population a été parfaitement domestiquée. Nous sommes devenus un vrai troupeau de moutons qui change de berger tous les cinq ans ! De toute façon, il est vrai que pour vivre sereinement dans une société de mouton il est préférable d’être soi-même un mouton…

