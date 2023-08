Pacifistes-écolos-décroissants, Soyez candidat(e)s aux européennes du 9 juin 2024

Bonjour à vous chers internautes, Soyons « des semeurs de graines de réconciliation, de petites graines qui, en cet hiver de guerre, ne germeront pas maintenant dans un sol gelé, mais fleuriront lors d’un prochain printemps » (*) En effet, c’est dans ces périodes sombres qu’il convient de semer les graines de l’espérance pour le monde en devenir pour quand refleurira l'amour dans le cœur de l’humain. Dans cette démarche, nous vous proposons de semer par votre témoignage les graines d’un futur plus serein pour le futur en étant candidat(e)s aux prochaines élections européennes du 9 juin 2024. Si cela vous intéresse, l’équipe de campagne sera heureuse de vous accueillir… Votre serviteur pacifiste-écolo-décroissant,

Pierre Sarramagnan-Souchier, candidat aux européennes de 2014.

Voici un bref constat de la situation actuelle et le contenu du programme proposé pour ces élections européennes de 2024 :

Ami(e)s et sympathisant(e)s de la décroissance,

En 2019, une liste avait porté aux européennes les idées de la Décroissance, alors confidentielles. Depuis, le changement climatique est devenu réalité : incendies de forêts inarrêtables, rivières asséchées, records de températures en tous points de la Terre…La guerre livrée à la nature depuis deux siècles nous livre un futur désenchanteur.

Solution de bon sens, la Décroissance a été bien malmenée et, en même temps, récupérée par les promoteurs d’un confinement climatique, pendant que des attaques sans précédent contre la paix et la liberté, avec des soutiens à droite comme à gauche, étaient menées par l’Union et les États européens avec :

Une évolution de la guerre économique en guerre sociale

Une accélération de la guerre contre le climat

La poursuite d'une guerre contre le vivant

Une guerre des genres

La « guerre contre le Covid »

La guerre en Ukraine

La « guerre de l'eau » en cours annonce l'accaparement des derniers biens communs.

Nos discussions portent sur : un arrêt de tous les grands projets de construction (infrastructures, bâtiments, nucléaire, hydrogène, méga bassines, ..), une taxation différentielle des marchandises selon des critères tels que : utilité sociale, nuisances écologiques, lieu de production, taille de l’entreprise.., une réduction des inégalités de revenu et de patrimoine dans un écart de 4 à 6 ; un désarmement et une sortie de l’Otan, le retour à une agriculture paysanne et la sortie de l’U.E…, pour construire une fédération de bio-régions autonomes, organisée selon les principes d’un socialisme agraire à base familiale, anticipant la fin de la société industrielle, avec comme outil politique une démocratie directe et délibérative, appuyée sur nouveau contrat social écologique.

Pour poursuivre l’aventure humaine, décroissants et pacifistes, unissons-nous !

Appel à l’initiative du groupe Nancy-Lorraine d’EPPOC (Écologie Politique, Pacifisme et Objection de Croissance)

Pour nous contacter :

Par mail : [email protected]

Par téléphone : 06 09 51 26 35

Le site : https://www.decroissance-elections.fr

Tags : #élections, #européennes, #9 juin 2024, #décroissance, #pacifisme, #écologie,