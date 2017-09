Par #ordonnances, Macron réduit la durée du congé maternité pour des millions de femmes

C’est une des conquête importante des travailleurs, arrachées aux prix de dures grèves et manifestation : le congé marternité. Le Code du travail, c’est à dire la loi de la République, défini le droit minimum au congé maternité des salariées du privé : une femme enceinte a droit à six semaines avant la date présumée de l’accouchement et dix semaines après la naissance du bébé. Pendant cette période, elle est rémunérée par la Sécurité sociale mais elle ne touche pas 100% de son salaire net. Le principe de la hiérarchie des normes permet cependant aux conventions collectives et accords de branches de permettre une situation meilleure pour les femmes enceintes, les accords devant eux même être meilleur que les accords de branches. Ça c’est le principe de la hiérarchie des normes. Cela c’était la situation jusqu’à présent. Tout cela c’est fini avec les ordonnances Macron C’est ainsi que des millions de femmes bénéficient d’une durée de congé maternité plus longue et d’une prise en charge de la perte de salaire

Avec les ordonnances Macron UE MEDEF, durée de congé maternité en baisse et pertes de salaire

En faisant voler en éclat la hiérarchie des normes, les ordonnances MACRON UE MEDEF vont conduire à des pertes de salaires importantes pour les femmes enceintes et la réduction de la durée du congé maternité

Dans le cas où la convention collective prévoit un recours à un organisme de prévoyance pour compléter l’indemnisation accordée par la Sécurité sociale les accord d’entreprise ne pourra pas remettre en question les dispositions plus avantageuses de la branche. Mais avec des syndicats de combats affaiblis par les ordonnances loi travail, on imagine bien que les dispositions plus favorables de la branche ne résisteront pas longtemps. Il suffira de demander à la CFDT façon Berger, ou à FO façon Mailly de signer…

Dans le cas où l’employeur prend en charge directement cette indemnisation (sans passer par un organisme de prévoyance), la durée du congé maternité et les indemnités complémentaires pourront désormais être fixées par un accord d’entreprise. Par exemple, une entreprise qui accorde 20 semaines de congé maternité pourra, si elle obtient l’accord de ses salariés, réduire cette durée au minimum légal (16 semaines) ou à 17, 18, 19 semaines… En clair, la durée du conté maternité pourrait ainsi être réduit de plusieurs semaines !

Travail de nuit, durée du congé maternité : Macron fait voler en éclat les droits des femmes

On se souvient que pour transcrire les directives européennes – et les ordonnances exécutent les ordres données par la Commission Européenne – Macron dans sa loi Macron passée à coup de 49.3 avait déjà fait voler en éclat le droit des femmes. Avant de récidiver avec la Loi travail, et désormais de continuer avec les ordonnances loi travail XXL.

Comme garantie aux femmes de ne pas voir leurs droits réduits, la sinistre ministre aux droits des femmes Marlène Schiappa, ricane un scandaleux “Je fais confiance aux partenaires sociaux pour négocier des accords d’entreprise.” digne du “si vous n’avez pas de pain mangez donc de la brioche de Marie Antoinette !

Dans les entreprises, le rapport de force ne sera jamais en faveur des femmes enceinte, et en particulier dans les PME où la présence des organisations syndicales est déjà si difficile en raison des violentes attaques qu’y subissent les syndicalistes, on imagine déjà que les ordonnances vont être la porte ouverte à toutes les réductions de droits.

Sous le chantage à l’emploi, il est certain que des patrons imposeront des réductions de durée du congé maternité, au nom de la compétitivité. En l’absence d’harmonisation par la branche, toutes les entreprises seront obligées de suivre.

Au delà du congé maternité, les absences pour enfants malades et l’ensemble des droits “familiaux” sont également dans le viseur du dumping social.

Un responsable de la commission luttes du PRCF résume la situation : “c’est un scandale, personne ne peut laisser faire, d’autant que comme le congé maternité c’est l’ensemble des droits des travailleurs qui sont dans le viseur de Macron, de ses donneurs commanditaires de l’Union Européenne et du Medef”, “une seule réponse est possible, la mobilisation, tous ensemble et en même temps, puisqu’ils bradent le pays et liquident les acquis des travailleurs, la résistance et la contre offensive doit s’organiser pour gagner en bloquant leurs profits”.

JBC pour www.initiative-communiste.fr

https://www.initiative-communiste.fr/articles/luttes/par-ordonnances-macron-reduit-la-duree-du-conge-maternite-pour-des-millions-de-femmes/