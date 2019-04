Pas Sibeth !

La porte-parole du gouvernement (et du Président de la République) est-elle vraiment à sa place ? Rien de moins sûr. Voici pourquoi.

Sibeth Ndiaye, qui a presque exactement deux ans de moins que notre jeune Président de la République, est récemment devenue porte-parole de son gouvernement après avoir été conseillère en communication du Président, où elle a verrouillé comme jamais auparavant le fonctionnement de ce service, provoquant la colère des journalistes dont elle fustige parfois « le travail de sagouin ». Elle s’est montrée brutale, arrogante, menaçante et même vulgaire dans ses messages en franglais (le fameux « Yes, la meuf est dead » pour confirmer la mort de Simone Veil, selon le Canard enchaîné). Beaucoup plus grave, elle a déclaré : « j’assume parfaitement de mentir pour protéger le président. »

Her master’s voice

Sur ce point, on n’a aucune difficulté à la croire. Le lendemain de la conférence de presse du Président, la voix de son maître s’exprimait sur France Inter, avec force éléments de langage sentant la langue de bois et l’art de gagner du temps pour meubler le vide. En une vingtaine de minutes, j’ai relevé : « qui a été le nôtre/ le sien/ qui est celle de » (la langue française dispose pourtant d’adjectifs possessifs très pratiques) ; « faire en sorte de » au moins dix fois, et même « de manière à faire en sorte de » (« pour » suffit amplement) ; « à ces interrogations qui sont des interrogations qui… » ; des « finalement » sans fin ; trois fois la même formule en boucle pour parvenir laborieusement à répondre quelque chose d’insipide sur sa naturalisation, etc., et cela d’une voix de mitraillette haut perchée et soûlante que, dans son métier, elle devrait pourtant travailler.

Sur le fond : tout ce que dit, fait, décide Emmanuel est bien, et les seuls bémols qu’elle met n’outrepassent jamais les regrets exprimés par le Président. On se croirait au Kremlin.

Maturation

Sénégalaise, Sibeth Ndiaye n’a été naturalisée française qu’en juin 2016. Moins d’un an après, elle est déjà dans le cercle rapproché du Président. Est-ce bien raisonnable ? N’y a-t-il pas un temps de maturation nécessaire avant d’accéder à de hautes fonctions, la sagesse de « laisser du temps au temps », selon la formule d’un précédent Président de la République ? Et comment des gens pour qui l’ascenseur social est bloqué ne s’agaceraient-ils pas de voir que certain/e/s ont le privilège de s’embarquer dans une fusée ?

Je pense beaucoup ces temps-ci à cette remarque de l’Ecclésiaste (10.16) : « Quel malheur pour un pays d’avoir pour roi un enfant… » Le problème, c’est qu’il y a beaucoup d’enfants dans ce gouvernement.

…À moins que ce ne soit moi qui devienne largué, désabusé, vieux ; « usé, fatigué, vieilli », ainsi que Lionel Jospin le dit naguère d’un ex-locataire de l’Élysée… Auquel cas il faudra trouver la manière de faire en sorte de me ranger au placard. « Finalement ».