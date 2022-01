Passe vaccinal (1) : quel député a voté quoi ?

Première fois que je lis un truc de cette agence gouvernementale. Parfait, elle croit (l’agence, je ne féminise pas par mépris, oulala non) dénoncer je ne sais quoi, mais je vois que mes potes ont été parfaits : un seul élan, tous ensemble, massivement présents. Au moins ils sont réels, nets et précis, et comme dit le poète portugais PESSOA : « j’aime que tout soit réel et que tout soit précis ». D’ailleurs taux de présence du groupe à l’assemblée pour voter pour ou contre le maréchal : 88,2352941% (voyez la précision, je postule pour travailler à la DRESS).

J’ai envie, en toute cordialité bien sûr, de reprendre la citation que l’agence met dans son profil : « seul est éternel le devoir en l’être humain comme Guillaume Tel ». Vous savez celui qui, pour montrer qu’il est très fort, met une pomme sur la tête de son fils, dit qu’il va la viser avec une seringue et que ça lui fera même pas mal.

Je trouve un peu costaud que l’agence utilise cette citation, on voit bien le rapport entre les firmes aux thérapies géniques hasardeuses utilisant l’humanité comme cobaye pour terminer les phases expérimentales douteuses grandeur nature(qui auraient du être faites justement avant les injections massives, et l’humanisme de Simone Weill, celle qui a démontré que le nazisme n’avait pu se développer que par l’obéissance de petites gens dans leurs rôles, à leurs places, comme le font très bien ceux qui se cachent derrière ce pseudo au service de leur firme.

Elle écrivait : "Quatre obstacles surtout nous séparent d’une forme de civilisation susceptible de valoir quelque chose. Notre conception fausse de la grandeur (je pense à certain Jupiter...) ; la dégradation du sentiment de justice ; (Quel est le rapport entre emmerder les gens et l’idée de justice ?) ; notre idolâtrie de l’argent ( ah, bon, qui, Bourla ? Oh...) et l’absence en nous d’inspiration religieuse. (D’inspiration tout court, ces gens n’ont que des aspirations à...)