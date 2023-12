Patrick Buisson, l’inquiétant militant cultivé

Quelqu’un peut-il m’expliquer pourquoi Patrick Buisson a été mis en examen en juillet 2015pour recel de favoritisme, abus de biens sociaux et détournement de fonds publics dans l’affaire des sondages de l’Élysée réalisés entre 2007 et 2012 sous la présidence de Nicolas Sarkozy, sans mise en concurrence préalable et condamné le 21 janvier 2022 à deux ans de prison avec sursis et 150 000 euros d’amende, alors que son complice Sarkozy (qui trimbale d’autres gamelles) n’a pas été inquiété pour ça ? Buisson ne s’est pas mis tout seul « hors concurrence » ?