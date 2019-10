Patrick en Balkanie

Déchéance électorale à la Mairie de Levallois

La case "Prison" paraissait loin, voire même impensable voici encore quelques mois.

Personne n'y croyait vraiment, ni les levalloisiens, ni les politiques, ni les journalistes (qui n'osaient y croire), et encore moins le premier intéressé, PB lui-même.

Et pourtant, La Solitude ... (salut Léo Ferré).

A la manière des trafiquants qui narguent la Police, Patrick continuait à sur-consommer et à sur-jouer, mais à dramatiquement sous-évaluer le poids de l'épée qui oscillait au-dessus de lui, tenue par un simple crin de cheval.



Même le baptème en grandes pompes des quais de Seine en "Quais Charles Pasqua" n'ont fait sourire personne. Un peu plus de temps, et la place Pompidou était rebaptisée pour s'appeler "Square Thierry Solère", le chef d'orchestre des primaires de la droite en 2016, en grand sauveur (fugace) du camp des républicains.

Des décennies d'impunité absolue, ça laisse des traces, ça ne met pas en place le bon logiciel de gestion dans le cerveau des édiles.

Tout comme Carlos (en retraite forcée au Japon), Patrick avait l'attention du pouvoir en place.

Lui aussi, murmurait à l'oreille des chevaux de courses. Et puis d'un coup, tout s'écroule, la Justice découvre ce que tout le monde savait déjà.

Le point qui est peut-être rassurant est que la France quitte petit à petit, le modèle africain pour s'approcher du modèle scandinave. Un peu moins de corruption pour un peu plus de décence et de compassion.

Et pourtant, on nous raconte que le globe se réchauffe. Mais dans ce domaine, la température aurait plutôt tendance à baisser.

Il n'y a que les habitant de Levallois qui sont tristes, voire même un peu choqués. Comme quoi chacun voit midi à sa porte. "Il était sympa le grand Patrick, avec sa gouaille à la Gabin et son cigare à la Noiret.

Et puis, Levallois est une ville propre et bien tenue".

Enfin, les trottoirs sont propres, c'est presque vrai. Mais les allées sont sales, celles du pouvoir en tout cas.

Et comme tout le monde continue de s'essuyer les pieds sur le tapis de la République, c'est dégueulasse partout.

Tout le monde apprécie les beaux immeubles, mais regrette le temps où les commerçants donnaient une vie aux quartiers. Il aurait fallu réfléchir et choisir un peu plus tôt. Depuis 1983 la Balkanie s'étend et se construit. Les courses sont maintenant faites sur Amazon, les habitants sont englués dans les embouteillages ou les rames de train. On vient se coucher à Levallois, qui a perdu depuis bien longtemps (dans le discours de la rue au moins) son suffixe Perret.

Perret, qui ne fait plus guère penser qu'à Pierre de nos jours, et à son fameux Zizi.

En 2019, Levallois rime plus fréquemment avec Zonzon.

Nostalgie quand tu nous tient.

Cher Patrick,

Permettez-moi d'être triste pour ce qui vous arrive. Je pense à votre famille qui n'a peut-être rien demandé et qui se retrouve à la Une.

Mais je crois que vous êtes, sur le fond, un ignoble personnage d'une vulgarité sans nom.



Amitiés