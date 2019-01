Pétition pour taxer les produits spéculatifs toxiques appelés « dérivés »

Contre l’avis du Porte Parole et du Premier Ministre « doit dans leurs bottes », les Gilets jaunes prendront la parole sur des sujets non présents dans la liste des thématiques présélectionnées par le gouvernement. D’abord, comment peuvent-ils les en empêcher ? La Police ? La gendarmerie ? L’armée ? Ensuite n’oublions qu’Emmanuel Macron a précisé lui-même dans sa lettre lançant le débat national « il n’y a pas de questions interdites ». Nous n’avons « …pas peur de parler, d’échanger, de débattre ». Cependant, comment éviter que des sujets soient écartés en douce par la suite, via un fouillis inextricables de commissions Théodule et d’habiles apparatchiks ? (notamment sous la coupe de l’exemplaire mutualiste Richard Ferrand actuellement Président de l’Assemblée Nationale). D’où la campagne préventive de pétitions « En Marge » lancé par des « Bouledogues de la Républiques » de tous partis. Cette deuxième pétition est importante car elle a pour but d’élargir la réflexion et l’imagination des participants et de débloquer l’inextricable contradiction actuelle au sein du débat national : Moins d’impôts mais... plus de services publics. Moins de taxes mais... plus de recettes pour le budget national. Pas d’ISF ? (pour obtenir plus d’investisseurs, d’entreprises et d’emplois). Retour de la toxique ISF ? (par principe emblématique de la répartition des richesses). ISF pour les Gilets Jaunes ! Pas d’ISF conformément à l’engagement électoral d’Emmanuel Macron ratifié par le Parlement ! Et si nous tombions tous d’accord pour contourner ce nœud gordien qui nous mènera à une impasse politique ? D’autant que cette impasse peut entraîner un désordre politique puis des violences préjudiciables à l’ensemble des français, avec des conséquences dramatiques en cascade, avec encore plus de fermetures d’entreprises, de chômage et de caisses de santé et de retraite en déficit. Cette pétition n°2 propose de prendre l’argent là où il y en a beaucoup et où il faut ABSOLUMENT le prendre, RAPIDEMENT, pour notre salut économique et social à tous !

Les jeux d’argent (Loto, courses équestre, grattage, casino, etc.) ont besoin d’une autorisation de l’Etat et doivent payer des taxes. Pour la promotion du sport, la sauvegarde de la race chevaline ou des bâtiments historiques, même statut fiscal.

Les jeux d’argent dans les banques et dans notre système financier contournent cette règle commune : Ces paris, ayant pour nom « spéculation sur les produits dérivés », sont organisés… hors bilan des ban-ques ! Produits dérivés = paris à la hausse ou à la baisse sur des produits boursiers, des matières pre-mières ou des monnaies. Une activité parasite, ne créant aucune véritable richesse et véritablement dangereuse pour l'ensemble du système financier. Comme pour le Pacte de Marrakech, les parlementaires n’ont jamais pu être consultés à ce système de paris spéculatif hors normes et hors bilan. Ni les citoyens lors d’élections.

La spéculation sur les produits financiers

« dérivés » doit être taxée au même titre

que tous les autres jeux d’argent.

La mise en place de cette taxe peut très efficacement participer à la régulation éthique des banques que nous réclamons depuis vingt ans. La recette de cette « taxe sur les jeux financiers » pourrait être affectée au financement direct ou indirect de la formation, de la recherche, de l’investissement et de l’emploi. (Un circuit économique vertueux puisque source en retour de futures recettes pour l’Etat et les caisses sociales ou de retraite).

Il y a urgence à diriger la finance vers l’économie réelle (orientée en majorité aujourd’hui vers l’écon-omie virtuelle, vers les paris financiers). Pourquoi ?

1°) Parce que la situation de l’économie et du chô-mage n’est vraiment pas satisfaisante.

2°) Parce que les Etats ont besoin d’argent en raison du doublement ou triplement de la durée de vie à la retraite et des coûts de santé liés.

3°) Parce que les cours et l’accroissement de l’énor-me bulle des produits spéculatifs « dérivés » (où sont investis nombre de fonds de pension) ne peuvent « atteindre la lune » et retomberont tôt ou tard. Un « éclatement de bulle » avec des conséquences catas-trophiques dues aux « leviers » multiplicateurs spécu-latifs. Car l’absence d’encadrement de l’énorme masse spéculative actuelle (supérieure au PIB !!!) aggravera l’impact de la prochaine crise financière prévue dans 1 ou 2 ans (un impact bien supérieur à celui de la crise des « subprimes » de 2008). Pour plus d'info : Les banques voyous préparent la prochaine crise financière mondiale

La conséquence catastrophique de cette incurie française et mondiale est cependant (paradoxalement), soigneusement déjà programmée en douce par nos dirigeants, sans consultation électorale des citoyens : Le DOL (vol légal) des dépôts bancaires au-delà de 100.000 € (y compris vos retraites complémentaires et contrats d’assurances) est déjà décidé, légiféré par nos institutions et planifié par les banques. Celles-ci vous ont déjà envoyé deux courriers à ce sujet, comme à tous les détenteurs de comptes bancaires. Mais l’organisme alimenté par les banques pour garantir vos dépôts inférieurs à 100.000 € (dont il est fait mention dans la lettre pour calmer le public) n’est qu’une com grossière. Pourquoi ? Parce que ce fonds de sécurité couvre moins de 5% de vos dépôts !

A l’occasion de la réforme que nous proposons, les banquiers deviendront un jour responsables pénale-ment de leurs activités spéculatives.

En attendant, comme le gouvernement propose une saison de « consultation » dans toute la France sur des sujets sélectionnés, nous vous proposons de signer cette demande de débat public sur la création d’un

Fonds d’investissement national et local abondé par une taxation de la spéculation

sur les produits financiers « dérivés ».

De droite ou de gauche, soyez nombreux à signer et à diffuser cette pétition autour de vous.

A+ pour un débat citoyen constructif et fructueux.

https://www.mesopinions.com/petition/politique/fonds-investissement-national-local-abonde-taxation/57433