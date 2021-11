Peu de mortalité depuis début juin. 90% de vaccination. Mais Pass sanitaire jusqu’au… 31 juillet 2022 ! Non, le débat national s’impose !

@Epsilone

Bonjour.

Mon activité quotidienne depuis 28 ans m’a permis et me permet encore de débattre entre 2 et 5 fois par jour (sauf le dimanche) avec des personnes différentes. Je suis très à l’aise en plus l’écoute et le dialogue (ce qui enrichie l’esprit bien plus que le monologue des militants godillots zombies). Je suis très à l’aise pour ces échanges jusqu’à une salle de classe. Au delà de 30 à 50 personnes (cela dépend du nombre de caractériels présents), je suis vite dépassé par la pagaille qui s’installe ou l’ennui des réunions devenant soporifiques.

Impossible pour moi de « gérer » (de quasi hypnotiser) plusieurs centaines de maires dans un amphi pendant des heures comme Emanuel Macron.

.

Ensuite c’est la cata (peut-être génétique) : je souffre d’agoraphobie. Une agoraphobie maladive terrible, pernicieuse puisque également présente en audio-visuel. J’avais créée une radio libre en Provence (qui existe toujours) et j’avais hébergé à Paris une radio libre assez connue qui continue également. Dans les deux cas dans l’espoir de m’entrainer et de soigner cette agoraphobie.

.

Le vrai agoraphobe trouvera toujours un prétexte pour ne pas prendre le micro et pour ne pas se mettre trop en avant. Attitude difficile à expliquer comme la claustrophobie ou le vertige. D’où ma constante tendance à préférer le travail de dossier et « de soute ». Ce qui ne m’empêche pas d’observer, de réfléchir, d’apercevoir un coup tordu par ci ou une entourloupe par là et même de renverser une table et son urne de vote devant une AG annuelle écolo de 400 personnes après la « fusion arnaque » des Verts parti écologiste (Verts P.E. d’origine) et des Verts confédération écologiste (infiltration gauchiste massive) en 1984...

.

Les grands monologues macroniens et la gestion verticale macronienne ne conviennent donc pas à mon caractère plutôt Louis XI. Je lui laisserai faire avec plaisir les grandes messes nationales et internationales.

Je m’enrichis à avoir autour de la table des personnes pensant différemment, se disputant franchement (mais dialoguant constructivement, critiquant constructivement), avec deux ou trois médiateurs ou troublions ayant pour fonction précise de relancer éventuellement telle personnalité péremptoire ou telle autorité insuffisamment claire.

Certains roi faisant très bien cela autrefois avec leurs conseillers, ducs, contes et autres barons, que des fous bien protégés n’hésitaient pas à provoquer.

Je m’enrichis à me noyer dans la masse (comme l’on fait humblement et sagement Philippe le Bel et d’autres), à interroger et à longuement laisser parler d’obscures essentiels tâcherons flattés qu’on puisse leur prêter autant d’attention (d’où l’énorme intérêt de dîner une ou deux fois par semaine au bavard mess des sous-officier plutôt que dans le trop souvent ennuyeux collet monté mess des officiers).

.

En conclusion, le débat au niveau individuel je connais bien !

.

Eric Zemmour, le débat médiatique, il connait bien aussi ; et ce débat médiatique est quantitativement bien plus efficace (surtout quand il écoute lui-même sérieusement et qu’il a la force de se corriger vraiment, c’est-à-dire de se bonifier : une qualité politique rare).

.

Reste à mobiliser la Nation vers les 70% et non stagner à 16% comme Eric Zemmour ou 23% comme Emmanuel Macron, en se mettant en plus à dos tout le reste du pays ! Peut-on efficacement gouverner ainsi ? Sommes-nous éternellement condamnés à gouverner ainsi ?

.

Ce travail de mobilisation nationale nécessite une préparation idéologique (là aussi, les personnes expérimentées seront très précieuses pour éviter les mauvais conseils des jeunes cadres dynamiqués à la drogue et dramatiquement acculturés. Les dernières années de gouvernement l’ont tristement prouvé.

.

Une soigneuse préparation idéologique qui ne pourra être que concrètement, sincèrement, collective, ouverte aux informations parfois contradictoires, transparente pour éviter les œillères (et donc les errances dramatiques pour le peuple). Les dernières décennies d’aveuglements solitaires ou claniques, et l’état dans lequel ils ont laissé la France, démontrent que c’est bien cette voie collégiale qu’il faut suivre pour réussir et grandir notre pays et notre continent.

.

Une nouvelle idéologie doit impérativement —

et rapidement— naître.

.

J’ai l’humilité d’adresser cet appel de demande d’avis à tous les hommes (et femmes) politiques de bonne volonté, à tous les élus, quels que soient les partis parlementaires. Un appel de demande d’avis adressé aussi aux militants de base et aux citoyens écœurés par la politique politicienne. Ils méritent tous de participer à cette œuvre collective en gestation dont l’objectif et de nous épargner les éternelles déceptions.

.

Que ce soit pour réformer le Coran, notre République fragilisée déclinante et notre Europe divisée embourbée menacée, les débatteurs sincères et constructifs sont de plus en plus nombreux (paradoxalement à cause ou grâce à la mauvaise gestion de la crise sanitaire Covid !).

A+

Cordialement.

(avec mes excuses pour mes commentaires devenant très souvent des articles !)