Peu de mortalité depuis début juin. 90% de vaccination. Mais Pass sanitaire jusqu’au… 31 juillet 2022 ! Non, le débat national s’impose !

90% de vaccination anti-covid en moyenne chez les plus de 18 ans, avec un nombre de décès faible, essentiellement du à la comorbidité (« effet moisson ») et… à l’incompétence gouvernementale empêchant d’hospitaliser à temps (voir articles précédents sur nos propositions concrètes pour diminuer de 50% la mortalité Covid) : et si on ouvrait enfin un vrai débat national pour faire le point calmement, sérieusement, donc rationnellement, c’est-à-dire sans l’aveugle hystérie d’Olivier Véran & co ciblant maintenant nos enfants en bas-âge ? Avec le think tank SOLution, je désire que le débat sur la « balance bénéfices-risques » soit moins crispé, devienne plus « lisible » et compréhensible pour chacun d’entre nous (sans jargon scientifique et statistiques manipulatoires), sous peine que le gouvernement continue à tous nous rouler dans la farine.

Le lien fourni par @Le Claude ( https://covidtracker.fr/vaccintracker/, dans le cadre d’un débat Avox avec @sLsO) permet de voir le verre (ver) à moitié vide ou à moitié plein, suivant les besoins de la propagande gouvernementale sur la vaccination. Écoutez bien aussi les journalistes pro-gouvernementaux, qui utilisent la même tactique :

Pour prétendre avoir la politique vaccinale la plus efficace du Monde, ils utilisent le pourcentage des citoyens dit « vaccinables », « éligibles », âgé de plus de 18 ans, déjà vaccinés à 90% ! (90% ayant reçus les deux doses ; en clamant bien haut qu’il ne manque plus que 10% de « récalcitrants réfractaires égoïstes » pour atteindre la barre des 100% de vaccinés !).

Afin de forcer la vaccination (soit disant non obligatoire, la blague !), ils prétendent qu’elle demeure insuffisante pour atteindre la fameuse « immunité collective ». Contre la pratique de l’OMS et de la majorité des gouvernements de la planète, ces psychopathes de la piqure utilisent le pourcentage des humains à partir du berceau ! Soit 76,6 %. Affirmant que les 23,4% de non vaccinés (bébés compris) représentent un danger trop important pour cette mythique « immunité collective », en sus de l’inique et inconstitutionnel Pass Sanitaire jusqu’au 31 Juillet 2022 (surnommée cyniquement « vigilance sanitaire »), ils envisagent maintenant de vacciner nos enfants dès 3 ans !!!

Pourquoi la barre « d’immunité collective » est-elle en réalité un mythe manipulatoire ?

Parce que les scientifiques ne sont jamais arrivés à se mettre d’accord officiellement sur cette barre, idem pour les médecins et encore moins les brillants godillots de LaREM s’étant ridiculisés tour à tour dans les médias.

Que vaut cette pseudo immunité collective lorsque la vaccination ne vous protège plus qu’à moitié au bout de trois mois ? (cette info, que nous diffusions en Juin dernier sur la base de la colère officielle d’Israël vis-à-vis des Big Pharma, est enfin tardivement validée par le gouvernement français pour expliquer le repiquage vaccinal tous les 6 mois).

Que vaut cette pseudo immunité collective trimestrielle alors qu’il faudra attendre des années pour vacciner la totalité du Tiers-Monde ?!!! (de force via Pass sanitaire, vaccins et forces ONUsiennes payés par nos impôts ?)

Que vaut cette pseudo immunité collective depuis que l’on a découvert que nos animaux domestiques sont contaminables et contaminants, autant que le sont les furets, les visons, les chevaux, les chèvres, les lions et autres animaux dans les zoos, dans les entreprises agricoles ou en liberté. Vous vous voyez en train de courir après chaque lapin ou chauve souris pour les vacciner ?

Que vaut cette pseudo immunité collective depuis que l’on connait la grande vitesse de mutation du virus Covid19, changeant non pas chaque année comme la grippe mais chaque mois (voire chaque semaine !)

Hypocritement imposée aux français et à une minorité d’Etats, que vaut cette politique vaccinale psychopate face à la baisse généralisée des hospitalisations et des décès dans la plupart des pays peu vaccinés ?!!! Regardez les graphiques internationaux officiels, notamment pour l’Inde, le Brésil, etc. Des fake news de complotistes ? : https://ourworldindata.org-/covid-deaths.

Comment expliquez-vous la 5eme vague de contaminations prématurément annoncée dans tous les pays « champions de Monde de la vaccination » ? (notamment à cause d’un éventuel virulent variant en provenance d’Europe de l’Est)

Ne serait-ce pas à cause de cette fameuse (et maintenant enfin reconnue) baisse du nombre d’anticorps observée chez les vaccinés par rapport aux non vaccinés et surtout, par rapport... aux ex contaminés non vaccinés ?!!

Quand aurons-nous droit à un vrai débat national, à la fois serein, complet, non manipulé par des incompétents et/ou corrompus ? Maintenant, les « usagers en colère » le réclament électoralement (le kit de notre mini-campagne législative est disponible).

Note technique :

Nouvelle grande difficulté à insérer mes images et graphiques. Voici donc les liens à partir de mon humble Facebook mal géré :

=> Grooaar ! Colère d'usager contre Olivier Véran

=> Preuve spectaculaire du mensonge continu de Olivier Véran

(baisse des décès dans les pays peu vaccinés)

En réponse à une question fatigante car un peu trop répétitive (Pour qui roulez-vous ? Qui allez-vous soutenir en définitive ? Etc. bla, bla, bla), nous ne pouvons que répéter ce que nous avons toujours dit : nous sommes indépendants et rassemblant des sympathisants dans tous les partis parlementaires (y compris LaREM).

Cependant, pour que notre colère d'usagers soit bien comprise à temps en haut lieu : En cas d’un maintien têtu de l’incompétent et indécrottable menteur Olivier Véran, nos soutiens lors des deuxièmes tours risquent d’aller très majoritairement à la courageuse équipe d’Arnaud Montebourg (il semble être mieux à l’écoute de nos propositions concrètes dans presque tous les domaines). Le tout avec une virulente campagne défouloir (que nos amis « Bouledogues de la République » aiment) contre tous les « complices du menteur et psychopathe Olivier Véran », quels que soient leurs partis et étiquettes, sans exception, sur la base des votes parlementaires du scandaleux Pass sanitaire jusqu’au 31 Juillet 2022.