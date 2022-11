Philippe Alexandre, émotion et perte sèche pour l’analyse politique française

« La politique est un abrégé de la comédie-tragédie humaine. Elle conjugue les arts de la guerre, du spectacle, du discours et aussi du mensonge. Les hommes et les femmes qui en font profession ne sont pas plus malhonnêtes et pas plus vertueux que la moyenne des Français. Même s’ils ne traduisent pas la diversité de la population et la totalité des couches sociales, ils sont bien à l’image de ceux qu’ils représentent. "Tous pourris !" est une imprécation injuste, infâme. » (Philippe Alexandre, 2011).