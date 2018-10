PHOTOS de Macron à Saint-Martin : le doigt d’honneur qui ruine l’image du Président

Il voulait restaurer la fonction présidentielle, la resacraliser, lui redonner de son lustre, perdu sous les quinquennats calamiteux de Nicolas Sarkozy et François Hollande. Les premiers mois de son mandat avaient été prometteurs. Même à droite, on lui trouvait du style. Et puis patatra.

Les premiers signes d'un coupable relâchement étaient apparus le soir de la Fête de la Musique à l'Élysée, avec un cliché qui avait déjà fait jaser (surtout dans les milieux les plus conservateurs de la société) :

Et puis, il y eut la Coupe du Monde, où Macron fit preuve d'une expressivité débridée, qu'on aurait eu du mal à imaginer chez François Mitterrand ou Charles de Gaulle. Mais tout cela restait frais, sympathique, dans une France elle-même en liesse :

De retour à l'Élysée, le président de la République avait accepté de faire un petit DAB avec le footballeur Paul Pogba :

Et puis, il y eut l'affaire Benalla et ses multiples rebondissements, avec ce selfie douteux du garde du corps de Macron, arme en main :

Et aujourd'hui, eh bien il y a les photos de Macron à Saint-Martin, dans les Antilles, proprement sidérantes.

D'abord, une petite mise en contexte :

En déplacement sur l'île samedi 29 septembre, Emmanuel Macron est allé au contact de la population, mécontente des progrès de la reconstruction de l’île, un peu plus d’un an après le passage dévastateur de l’ouragan Irma. Le président de la République s’est notamment invité au domicile d’un jeune récemment condamné pour un braquage. Et lui a enjoint à mettre son énergie au service de son territoire :

« il ne faut pas refaire des bêtises, hein, les braquages c’est fini, tu me l’as dit... tu n’oublies pas »

On sent le lien de confiance qu'a réussi à établir avec ce jeune homme le président de la République, lorsqu'il lui fait signe de le regarder droit dans les yeux et de promettre d'arrêter, comme il dit, les "bêtises" (ça sent l'Actors Studio...) :

Mais dès cette première photo (qui évoque l'imagerie du gangsta rap), on a comme un doute concernant le respect dont jouit le chef de l'État. Le jeune homme à gauche fait un bon gros doigt d'honneur (adressé à qui ? au Président ?) et a le futal baissé, laissant apparaître son caleçon. La grande classe. La position de la main du Président peut aussi, sur cette photo, prêter à équivoque...

Ensuite, une image d'amitié virile entre mecs, entre enlacement et tape sur le ventre :

Et puis, après avoir joué les gangsters et les durs à cuire, moment de tendresse et de câlin avec le Président :

On espère que le chef de l'État a trouvé cette attitude moins familière et déplacée que lorsqu'un adolescent s'était risqué, en juin dernier, à l'appeler "Manu"...

Ces séquences surréalistes ont donné lieu à quelques parodies, tantôt à teneur politique...

"T'as peut-être braqué une banque mon petit, mais moi, j'ai braqué la France toute entière, alors la prochaine fois, fais de la politique, et mets des chemises blanches parce que c'est pas avec des tatouages de citrouille qu'on fait les poches à 60 millions de français" pic.twitter.com/sqCVcbeBUX — Miss Ivєs 🐝 (@_miss_ives_) 30 septembre 2018

... tantôt plus coquines :

On attend avec impatience la suite de cet album photos magnifique ! Il reste encore quatre longues années pour le remplir.

Macron contre-attaque

Mis au courant de la polémique qui commençait à enfler autour de ces photos et, en particulier, de celle avec le jeune faisant un doigt d'honneur, Emmanuel Macron a réagi. Ou plutôt, il s'est contenté de répondre à Marine Le Pen qui avait relayé sur les réseaux sociaux l’image jugée « impardonnable ».

On ne trouve même plus de mots pour exprimer notre indignation.

La France ne mérite certainement pas cela. C’est impardonnable ! MLP pic.twitter.com/Lvf2k8cO8S — Marine Le Pen (@MLP_officiel) 30 septembre 2018

Voici ce qu'a expliqué le président de la République lors d'une conférence de presse à Baie Orientale :

« Ce qui fait que je me suis battu pour être élu face à Marine Le Pen et que je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'aime chaque enfant de la République, quelles que soient ses bêtises, parce que bien souvent, parce que c'est un enfant de la République, il n'a pas choisi l'endroit où il est né, et il n'a pas eu la chance de ne pas en faire. »

Selon le Président, juste après le cliché, les deux jeunes hommes sur la photo ont porté une jeune fille handicapée qui souhaitait l'embrasser. Ils ont « été capables de faire ça, car je les ai regardés avec confiance, je les ai respectés, c'est ça la République. (...) Il faut arrêter de penser que notre jeunesse, parce qu'elle est d'une certaine couleur ou à un moment a fait des bêtises, il n'y a rien à en tirer », a-t-il déclaré. Et de conclure : « Marine Le Pen n'est pas avec le peuple. Marine Le Pen, c'est l'extrême droite, et l'extrême droite ce n'est pas le peuple. Je suis président de la République et je ne laisserai à personne le peuple. »

« Il faut arrêter de penser que dans notre jeunesse parce qu’elle est d’une certaine couleur ou qu’elle a fait des bêtises, il n’y a rien à en tirer, c’est l’inverse »



E. Macron a répondu à une question de CNEWS à propos de la photo polémique https://t.co/3BsREU04TR pic.twitter.com/gYSlP8Jpl8 — CNEWS (@CNEWS) 30 septembre 2018

Nous avons donc, à l'en croire, un Président qui nous aime et qui, en nous regardant avec confiance, a le pouvoir magique de faire de nous de meilleures personnes. Alléluia ! Nous sommes vraiment entre de bonnes mains.