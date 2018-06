« Pognon de dingue » : le naufrage du fond et de la forme de Macron

@Fergus

Il suffisait d’entendre les réactions sur RTL où la majorité disaient « marre de payer des impôts pour engraisser ces pauvres » pour comprendre que c’était plutôt bien joué pour Macron.





En disant « on dépense un pognon de dingue sans résultat probant car on n’arrive pas à les sortir de la pauvreté » Macron crée de la division qui lui permet de masquer la réalité du problème.





Si la France dépense un pognon de dingue (et c’est vrai) pour subvenir aux besoins des pauvres, c’est qu’en France il y a de plus en plus de pauvres et donc que la France s’appauvrit. Mais de cela personne ne veut l’entendre. C’est pourtant cette réalité qui doit nous sauter aux yeux. Si les restau du coeur servent toujours plus de repas, c’est qu’il y a de plus en plus de besoin. Si on dépense un pognon de dingue, ce n’est pas pour sortir les pauvres de la misère mais pour leur permettre autant que possible une vie descente à ces gens toujours plus nombreux.





Pour sortir les pauvres de la misère, il faut investir, créer des emplois et surtout s’assurer que les gens qui ne sont pas pauvre ne tomberont pas dans la misère. Pour cela Macron n’a aucune solution, car ce n’est pas dans son programme politique.





La politique de Macron se résume à couper la France en deux. les classes moyennes d’un coté et les « intouchables » de l’autre, un peu à la manière d’un pays d’Amérique Latine. Il pourra ainsi ghettoïser les pauvres et ne s’occuper que des autres en leur faisant bien comprendre qu’ils ne sont pas à l’abri de se retrouver dans l’autre camp